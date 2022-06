A exposição “Na Estrada do Surrealismo – Fernando Lemos” é inaugurada na quinta-feira no Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto, e vai mostrar 123 fotografias do artista que lhe dá nome.

O conjunto das imagens de Fernando Lemos (1926-2019) pertence à Fundação Cupertino de Miranda e vai ser exibido 13 anos depois da primeira mostra, no museu da fundação, em Vila Nova de Famalicão, e depois de já ter também sido apresentado em Lisboa, no Palácio Galveias, em 2011.

De acordo com informação do CPF, entre as fotografias a exibir vão estar “Intimidade dos Armazéns do Chiado” e o famoso autorretrato do fotógrafo.

Nascido a 3 de maio de 1926 em Lisboa, Fernando Lemos estudou na Escola de Artes Decorativas António Arroio nas áreas litografia e pintura e realizou o curso livre de Pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes, expondo pela primeira vez em 1946 na I Exposição Geral de Artes Plásticas.

O trabalho de fotografia de Fernando Lemos é iniciado em 1949 e a primeira fotografia é tirada do quarto onde nasceu, capturando com a lente os telhados de Lisboa.

O trabalho fotográfico de Fernando Lemos, que parte aos 26 anos para o Brasil, adquirindo nacionalidade brasileira, destaca-se na história do surrealismo, vindo a receber o Prémio Nacional de Fotografia em 2001.

A exposição “Na Estrada do Surrealismo – Fernando Lemos”, que vai estar patente no CPF, vai revelar, por exemplo, que o artista apreciava fotografar “as suas relações de amizade, em simples ensaios de libertação.

“Nesta sua série de retratos e fragmentos destacam-se a beleza, a irreverência e a poesia”, referiu o CPF, em comunicado.

Fernando Lemos, que veio a morrer a 17 de dezembro de 2019, com 93 anos, em São Paulo, no Brasil, dizia que desenhava como se “fizesse pintura”, pintava “como se fizesse fotografia” e fotografava “como escrevia”.

“As coisas fluem, muda a sequência como muda o pensamento”, dizia.

A exposição com as 123 fotografias do artista Fernando Lemos estará patente ao público até 30 de outubro e vai ser inaugurada às 18h de quinta-feira.

A exposição é de entrada livre e pode ser vista de terça a sexta-feira entre as 10h e as 18h, e aos sábados, domingos e feriados entre as 15h e as 19h, encerrando às segundas-feiras.