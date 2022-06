Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não está fácil digerir este final de “Peaky Blinders” — disponível na Netflix. As expetativas estavam elevadas, a espera foi demasiada, quase como se há muito sonhássemos com um menu perfeito na nossa cabeça, que nos deixava a salivar só de o imaginar. No papel a descrição dos pratos (ou dos seis episódios, neste caso) parecia a combinação perfeita mas, à medida que eles foram aparecendo e ficando aquém do que se esperava, fomos depositando todas as esperanças no próximo. Tudo terminou sem nenhum elemento que nos tirasse o fôlego, ficando apenas a sensação de termos sido enganados.

Olhando para trás, começo a duvidar do meu discernimento. Afinal, porque é que continuo a apregoar que “Peaky Blinders” é das melhores séries dos últimos anos? Não estarei condicionada pelo início espetacularmente estrondoso que tinha no centro um gangue de bairro, um homem inteligentíssimo, ambicioso e charmoso e uma história de amor condenada ao fracasso? Tenho receio de que, ao pensar demasiado nisso, perceba que a série foi perdendo a sua magia à medida que o império dos Shelby ia crescendo e a sua influência ia alargando cada vez mais as fronteiras – muito além do bairro de Small Heath, em Birmingham, até chegar ao parlamento londrino. Há vários elementos que se repetem em todas as temporadas: a dada altura, os Peaky Blinders parecem estar encostados à parede, sem qualquer forma de dar a volta à situação, o que acaba por acontecer, claro, da forma mais incrível e inesperada. Ou será estapafúrdia? Thomas Shelby também promete várias vezes que “este será o último golpe, o último esforço da família” antes de uma qualquer vida alternativa bucólica que só inclua negócios legais. Obviamente que isso nunca acontece.

