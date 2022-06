Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Anitta não se apega, canta a rainha do baile funk. Até pode ser mas esta relação não tem fim à vista. Ela sobe, desce, pára, joga na cara e tem Portugal aos pés. Este domingo, o Rock in Rio Lisboa ficou à pinha, 80 mil corpos a requebrar, tudo a correr à procura de encontrar uma nesga de espaço com vista para o palco. E Anitta foi Anitta: deu para tudo, do funk de favela à “Garota de Ipanema”, antes de dar lugar a Post Malone no palco principal e descobrirmos um rapper-cantor inclassificável, capaz dos clichés maiores mas também do espanto que aquela voz pode causar.

Comecemos por Anitta. Vinte e uma horas, ei-la a chegar de mota para entrar em palco e para, ao longo de uma hora, confirmar que o funk brasileiro (ou será melhor dizer funk carioca?) é caso sério de popularidade, capaz de balançar ancas como muito poucas músicas do mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.