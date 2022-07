Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O modernismo pode vir de Eliot, Woolf, de Ezra Pound ou até de Fernando Pessoa; mas o modo como Faulkner (25 de setembro de 1897—6 de julho de 1962) pegou nas suas premissas e as testou ao limite, a dança entre sujeitos e o autêntico coro de vozes narrativas, a toada obsessiva das suas personagens e aquela galeria de gárgulas contemporâneas que habitam os seus livros mostram como o modernismo do princípio do século XX estava ainda em potência.

Toda a aura sagrada que Eliot encontrou nas palavras, aquele estranho encontro entre a miséria e o sublime, e que parecia possível apenas na poesia, dado que dependia em larga medida do poder de sugestão, Faulkner provou que podia passar para o romance. A prioridade da consciência no romance, a introdução de vozes interiores, Faulkner mostrou que podia ser mais do que um modo de contar a história: que se poFaulkner – A fúria e muito mais que o somdia transformar no centro da história e no domínio narrativo da ação. Isto é, enquanto a ação tradicional do romance é dominada por um esquema temporal, em que depois de A acontece B e queremos saber o que acontece depois em C, Faulkner conseguiu subverter aquela que parece ser uma das categorias fundamentais da ficção – o tempo. A sua alternância de tempo e de vozes mostra que o grande valor narrativo é a ausência, ainda não sabermos alguma coisa em questão, uma pedra fundamental para percebermos aquilo que está a acontecer. Ora, essa ausência não precisa de estar no futuro. O modo como as vozes de Faulkner vão, pela repetição de episódios, revelando ângulos em falta para os mesmos acontecimentos é uma das mais interessantes descobertas da ficção contemporânea.

