Uma foto a preto e branco de Jorge Palma destaca-se num cartaz disposto à entrada do Palácio Baldaya, em Lisboa. A imagem é antiga e remete-nos para os anos em que o músico português divagava de guitarra ao peito pelo metro de Paris. Mais de 40 anos depois, Palma deu o primeiro concerto da série “Antologia”, na qual irá recordar os discos mais marcantes de uma longa carreira.

Sentado ao piano a sós, perante um jardim cheio de gente, a noite ventosa levou-lhe algumas das partituras logo aos primeiros acordes de “Viagem na Palma da Mão”. O público ri-se e aplaude. Ele devolve o gesto com um generoso “bem vindos”. A noite será para recordar o disco Só, gravado há mais de trinta anos, com as mãos nas teclas de um Steinway captado por cinco microfones. Nesta noite, o instrumento é um Yamaha, mas a atmosfera não está longe daquele outono de 1991, quando, sem orçamento, gravou aquele que viria a tornar-se um disco de referência, interpretando alguns dos seus maiores clássicos como “Bairro do Amor”, “Estrela do Mar” ou “Canção de Lisboa”.

Lembrando que ainda precisa das suas “cábulas”, Jorge Palma desfilou uma série de canções praticamente sem falar pelo meio. Sob uma árvore iluminada de azul, com meia dúzia de projetores apontados a si, entrega de um fôlego “O Amor Existe”, “Terra dos Sonhos”, e “Dá-me Lume”, arrancando a um público atento as primeiras letras cantadas na ponta da língua. Na verdade, este concerto, o primeiro de uma série a que chamou de “Antologia”, não se ficou apenas pela sua obra-prima a solo: “vou tocar o ‘Só’e muitas outras canções”, disse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: