Não, a versão não é esta. Mas de há um ano até aqui bem podia ser. Isto porque a cantora Mariah Carey deu entrada de um pedido para registar a marca “Rainha do Natal”. De facto, é indissociável o nome da cantora da época festiva — com a mente a cantar automaticamente os versos enquanto os lê –, mas os tribunais norte-americanos rejeitaram o pedido da cantora.

O departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos rejeitou o pedido de marca registada “Rainha do Natal” de Mariah Carey, depois de Elizabeth Chan ter contestado a referida intenção. Mariah Carey pediu para registar “Rainha do Natal” e “Princesa do Natal” bem como o acrónimo”QOC” (Queen of Christmas), os advogados de Elizabeth Chan, também ela cantora e compositora, alegaram que Mariah Carey estava a cometer um “excesso”.

Em 2018, a própria Elizabeth Chan foi apelida de de “Rainha do Natal” pela revista New Yorker, lembra o Telegraph, em reconhecimento do lançamento de um álbum natalício original todos os anos, ao longo de 10 anos.

“Sinto que ninguém se deve pegar a nada perto do Natal ou monopolizá-lo, da maneira que Mariah procura perpetuamente”, afirmou Elizabeth Chan em entrevista à Variety, em agosto, acrescentando que “o Natal é para todos, para ser partilhado e não possuído.”

Todos os anos Mariah Carey recebe royalties pela música “All I Want for Christmas”, ascendendo já a mais de 72 milhões de euros desde que foi lançada. Só no ano passado a música foi tocada mais de mil milhões de vezes só no Spotify.

