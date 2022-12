Os portugueses compraram mais esta Black Friday e Cyber Monday, em comparação com o ano passado. Entre 21 e 28 de novembro, “a faturação com cartões de negócio em Portugal cresceu 11%, com uma maior expressão no aumento do número de compras efetuadas (+17%)”, diz a Reduniq.

Segundo o relatório Reduniq Insights, que tem por base a informação recolhida na “maior rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros e marca da Unicre”, a 25 de novembro “os negócios conseguiram arrecadar mais 6% em faturação em relação ao ano anterior”.

Desta forma, a Black Friday “obteve uma performance 25% acima da média dos restantes dias do período em análise, com o pico da faturação a acontecer entre as 17 horas e as 18 horas”.

Já no fim de semana após a Black Friday (dias 26 e 27 de novembro) também se registou “uma variação homóloga positiva na faturação dos negócios (+14%)”. Já na Cyber Monday, que se realizou a 28 de novembro, “o crescimento homólogo foi mais significativo, com mais 10% de faturação”.

Em comunicado, Tiago Oom, diretor comercial da Unicre e porta-voz oficial do Reduniq Insights, considera que os números “comprovam que apesar do contexto da inflação, os portugueses continuaram a comprar na Black Friday — até mais do que no ano passado”.

Apesar de todos os setores terem apresentado performances positivas face a 2021, o relatório evidencia os segmentos da moda, dos eletrodomésticos e tecnologia e dos artigos de decoração como tendo beneficiado de um “maior impacto” na Black Friday e Cyber Monday, representando, juntos, cerca de 25% do total de faturação.