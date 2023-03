A Islândia juntou-se este domingo à condição a Portugal e Bósnia no topo do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol, após ‘esmagar’ o Liechtenstein, por 7-0, com um ‘hat-trick’ de Aron Gunnarsson, na segunda jornada.

A Islândia, que iniciou a fase de apuramento para o próximo Europeu com uma derrota pesada na Bósnia (3-0), somou o primeiro triunfo perante um ‘frágil’ Liechtenstein, num encontro em que já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Olafsson (três minutos) e Haraldsson (38).

Na segunda parte, o médio Aron Gunnarsson, de 33 anos, construiu o ‘hat-trick’ com remates certeiros aos 48, 68 e 73 minutos, com Andri Gudjohnsen, filho de Eidur Gudjohnsen, um dos melhores jogadores da história do país, a ‘assinar’ igualmente o seu nome na lista dos marcadores, aos 85, assim como Ellertsson, aos 87.

Com este triunfo, a Islândia passou a somar três pontos e igualou provisoriamente Portugal e Bósnia no topo do Grupo J, que atuam ainda hoje na segunda jornada.

A seleção lusa joga no Luxemburgo, enquanto os bósnios viajam até à Eslováquia.

O Liechtenstein segue em último sem pontos, com 11 golos sofridos e nenhum marcado.