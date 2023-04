[Alerta Spoiler: este artigo contém detalhes sobre o segundo episódio da quarta temporada de “Succession”. Se não os quer conhecer, não leia]

É curioso que “Succession”, que é tão diferente do que seria uma soap ou telenovela, o oposto teórico do melodrama, estruture a sua narrativa como um: em cima de casamentos, grandes festas de aniversário, dias “D” de fusões ou outros grandes acontecimentos empresariais, marcados na agenda. É o esquema clássico de um certo storytelling: anúncio, preparação, surpresa.

“Ensaio” é, por isso, o título do segundo episódio da temporada final: ensaio para o casamento em que ninguém acredita do filho mais velho do clã; véspera da venda da velha Waystar Royco ao “new kid in town” GoJo. Porque, afinal, “Succession” talvez seja mesmo isso: uma telenovela a que subtraíram, quimicamente, os sentimentos. Uma soap sem açúcar, para ver quem aguenta a aspereza e quem desiste e vai para outro lado à procura de um abraço.

