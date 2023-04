Os advogados de Alec Baldwin confirmaram esta quinta-feira que os procuradores deixaram cair as acusações que pendiam sobre o ator por causa das mortes no set do filme “Rust”.

Em declarações à NBC, Luke Nikas e Alex Spiro disseram-se “satisfeitos” com a decisão. “Encorajamos que haja uma investigação decente aos factos e circunstâncias deste acidente trágico”, afirmaram.

Baldwin estava formalmente acusado de dois crimes de homicídio involuntário. A 21 de outubro de 2021, na filmagem de uma cena do filme do estilo faroeste “Rust”, Alec Baldwin disparou um revólver que estava carregado. Não se sabe porque é que a arma estava carregada, mas a investigação encontrou mais cinco balas reais no local — no carrinho onde se guardavam os adereços e num cinto que o ator usava quando estava em gravações.

As balas atingiram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que acabou por morrer, e o realizador Joel Souza.

Contactado pela NBC, o gabinete da procuradoria do estado do Novo México não quis comentar a decisão.