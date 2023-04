A família Barbie cresceu esta semana com a chegada de um novo elemento. A Mattel apresentou a primeira boneca Barbie com síndrome de Down esta terça-fera, dia 25 de abril, e afirmou que foi criada “para permitir que ainda mais crianças se revejam na Barbie, além de a fazer refletir o mundo à sua volta”.

O objetivo passa por permitir às crianças reverem-se na boneca, mas também “brincarem com bonecas que não se parecem consigo próprias”, acrescenta a responsável, uma vez que “brincadeiras com bonecas fora da experiência de vida da criança pode ensinar a compreender e construir uma maior empatia, levando a um mundo mais recetivo”.

Para garantir que esta Barbie representa verdadeiramente uma pessoa com síndrome de Down tudo foi pensado, da silhueta da boneca, às roupas e acessórios e até a embalagem. Para tal a marca associou-se à National Down Syndrome Society (NDSS), uma organização norte-americana apoia não só pessoas com síndrome de Down, como também quem com elas convive, como familiares, professores ou colegas de trabalho com recursos e incentivando políticas de mudança. “É um enorme passo em direção à inclusão e um momento que estamos a celebrar”, afirmou a presidente e CEO da associação, Kandi Pickard.

Como resultado, a nova boneca tem uma série de alterações na sua escultura em relação às Barbies mais comuns. Por exemplo, o corpo é mais curto, o torso mais longo, o rosto mais redondo, orelhas mais pequenas, a cana do nariz ligeiramente achatada e os olhos oblíquos e amendoados, segundo explica a Mattel no seu site. A tenção ao pormenor chegou às palmas das mão da boneca, que têm uma única linha, com o objetivo de representar uma característica associada a quem tem síndrome de Down. A boneca tem também aparelhos ortopédicos nos tornozelos, como usam algumas crianças com esta doença.

No que toca a roupa, uma questão importante numa personagem com um vasto guarda-roupa para todas as ocasiões, foi escolhido um vestido com padrão com borboletas em tons de amarelo e azul, as cores simbólicas das campanhas de sensibilização da síndrome de Down. O colar que a boneca usa ao pescoço tem um pendente que representa três cópias do cromossoma 21, ou seja o material genético que causa as características desta doença. O símbolo das três setas é usado como uma forma de união na comunidade e representa “os poucos sortudos” que têm alguém com síndrome de Down na sua vida, continua a marca.

Esta nova Barbie está incluída na linha 2023 Fashionistas, um conjunto criado a pensar na inclusão que conta com bonecas com silhuetas variadas, uma com aparelho nos dentes e também um Ken com uma prótese numa perna. Estes exemplares estão disponíveis em edições limitadas durante o próximo verão e outono. Nos Estados Unidos, a Barbie com síndrome de Down vai chegar ao mercado com um preço de 10.99 dólares (cerca de 10 euros).