Primeiro, a música. “Tan, tarantan, tan, taran, tan, tarantan, tan, taran, tan, tan”. A sala de conferência de imprensa do festival de Cannes estava à pinha de jornalistas. “Espero que alguém pergunte porque é que o filme é tão mau”, ouviu-se. O speaker de serviço, para não deixar o ambiente azedar, lá se pôs a cantarolar o jingle da saga “Indiana Jones”, na altura em que foi revelado o quinto e possivelmente último episódio de uma das séries mais populares da história do cinema. “O Marcador do Destino” é o título do filme que escolheu Cannes para fazer a sua estreia, fora de competição, depois de “Top Gun — Maverick” no ano passado.

A expectativa era muita: além de Madds Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge, que fazem parte do elenco, toda a gente queria ver Harrison Ford. Oitenta anos, emocionado na sessão no Lumiére e num estado de espírito difícil de traduzir logo na primeira pergunta. Como é que uma estrela como esta fica sem palavras? Já se sabe que Ford é mestre em entrevistas (à sua maneira), mas conferências de imprensa em Cannes são sempre outro desafio. Brincou, emocionou-se, falou da reforma, do passado, do quão se sente amado e da vontade que mantém em continuar.

[o trailer de “Indiana Jones e o Marcador do Destino”:]

