Numa semana atarefada de finais televisivos, o último episódio de sempre de “Ted Lasso” sucedeu em poucos dias o desenlace de “Succession” (além das conclusões definitivas de “The Marvelous Mrs. Maisel” e “Barry”). E se a saga da família Roy minou, brilhantemente, o cinismo enquanto personagem principal, alimentando-se dos esquemas, traições e manipulações dos intervenientes, “Ted Lasso” será provavelmente o perfeito antípoda de “Succession”.

Mas vamos por partes. Na sua génese, “Ted Lasso” parece o sonho pérfido de um executivo televisivo munido de um software de inteligência artificial gerador de conteúdo. Quando em 2013 a NBC comprou os direitos de transmissão da Premier League nos Estados Unidos, contratou também Jason Sudeikis para representar um treinador de futebol americano que passa a ser timoneiro do Tottenham no “nosso” futebol nas suas “promos” televisivas de divulgação. Num punhado de vídeos de 3/4 minutos nascia Ted Lasso, um peixe fora de água que confundia as regras de dois tão distintos desportos e as diferenças culturais de EUA e Reino Unido. Mesmo num mundo em que se fazem filmes baseados em emojis e jogos de tabuleiro, ninguém se lembraria de pegar na personagem das promos e lhe dar todo um universo em forma de série, anos depois. Assim, o próprio Sudeikis e Brendan Hunt (o seu adjunto), juntamente com Bill Lawrence (criador da sub-valorizada série “Scrubs”) desenvolveram uma proposta que foi comprada pela Apple TV+, tornando-se rapidamente num dos maiores êxitos da sua ainda breve história.

Lançada em 2020, em pleno estado de pandemia global, o tom otimista e benevolente que Ted Lasso trouxe num momento tão frágil do mundo conquistou público e crítica, com a primeira temporada a somar vinte nomeações aos Emmys (venceu sete, incluindo Melhor Série de Comédia), batendo o record para uma comédia estreante.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.