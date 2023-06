O Cine-teatro Turim, em Benfica, vai abrir portas a 21 de julho, confirmou hoje o Observador junto do gabinete da Junta de Freguesia de Benfica.

Inicialmente previsto para inaugurar em maio, o antigo cinema de bairro lisboeta (que abriu pela primeira vez em 1984 e encerrou em 2007) tem sido alvo de obras de reabilitação que atrasaram a data inicial de reabertura, anunciada em outubro. Na época, a junta de freguesia, que arrendou o espaço por dez anos, estimava um investimento de cerca de 400 mil euros.

No mês passado, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou a integração da sala no projeto “Um Teatro em Cada Bairro”, o que prevê “a afetação de recursos financeiros no valor total de 150 mil euros, e a correspondente transferência de verba, a pagar em 2023”.

Em outubro, Ricardo Marques, presidente da junta de freguesia de Benfica, adiantava à Time Out que o programa da sala de espetáculos seria “especialmente vocacionado para cinema”, dando particular atenção a “artistas emergentes, novos grupos de dança, teatro, música”.

Sabe-se agora também que Nuno Markl é um dos envolvidos na nova vida do espaço, através da Associação Cultural Menino da Lágrima. Através do Instagram, o humorista tem partilhado fotografias do Turim, que descreve como “lugar de culto da juventude de quem cresceu em Benfica nos anos 80”.