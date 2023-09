Este sábado há mais uma edição P’LA ARTE

O Mercado P’LA ARTE está de regresso já este sábado, dia 2 de setembro. É mais uma edição do mercado que ocorre todo os meses no parque de estacionamento do Prata Riverside Village, em Marvila, das 14:00 às 20:00.

Desta vez, 40 artistas visuais vão estar a expor e vender as suas obras, sendo que 23 farão a sua estreia no mercado. A escolha resultou de uma chamada ocorrida em agosto a que se candidataram 100 artistas.

O Mercado P’LA ARTE possibilita uma experiência inovadora: os artistas expõem e vendem as suas criações sem intermediários ou comissões de venda. O público tem a possibilidade de contactar diretamente com os artistas, perceber o seu processo criativo e adquirir uma obra em condições muito vantajosas.