Uma exposição que reúne 130 obras realizadas ao longo de oito décadas por Júlio Pomar (1926-2018), tendo como fio condutor a expressão do erotismo, é inaugurada a 27 de setembro na Galeria São Roque too, em Lisboa.

Intitulada “A mão que vê e manda! Pomar, Oito décadas”, esta mostra junta obras, na maioria inéditas, realizadas entre 1946 e 2017/18, em Paris e em Lisboa, cidades onde dividiu grande parte da vida, e que revelam os seus interesses e temas de eleição, segundo um comunicado da galeria.

Década a década, da inicial afirmação neorrealista até ao fim do caminho, mudando sempre o passo sem quebra de energia, nesta mostra, identificamos como fio condutor a expressão do erotismo” nas palavras de Alexandre Pomar, filho do artista, citado no texto.