A escritora mexicana Fernanda Melchor venceu por unanimidade a 25.ª edição do Prémio Literário Casino da Póvoa, com o livro Temporada de Furacões, publicado pela editora Elsinore, foi esta quarta-feira anunciado no festival Correntes d’Escritas, na Póvoa do Varzim.

O júri foi constituído por Ana Gabriela Macedo, Carlos Vaz Marques, Isabel Lucas, Isabel Pires de Lima e José Mário Silva.

“O romance destaca o lado mais sombrio da natureza humana, numa comunidade dominada pela violência mais extrema e pela luta entre cartéis de droga. Com uma escrita torrencial marcada pela coloquialidade, a escritora dá corpo a uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias restos na periferia da periferia. Tudo isto conduz o leitor a uma experiência de vertigem, isenta de qualquer tentação moralista”, escreveu o júri que decidiu entre 13 obras finalistas.

O prémio, agora de 25 mil euros, vai ser entregue este sábado, a par dos demais galardões do evento.

Publicado em Portugal em janeiro de 2023, com tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra, o livro conquistou múltiplos prémios, como o PEN para a sua tradução para o inglês, tendo sido também finalista do Booker Internacional em 2020.