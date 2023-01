O cheiro “era pior que um punhado de areia na cara” e “tirava a vontade de continuar a avançar”. “Mas o líder apontou para a beira do carreiro e os cinco, de gatas sobre a erva seca, os cinco, agrupados num só corpo, (…) reconheceram por fim o que espreitava sobre a espuma amarela da água: o rosto pobre de um morto entre os juntos e os sacos de plástico que o vento impelia da estrada, a máscara escura que fervilhava numa miríade de cobras negras, e sorria.” O corpo inchado da decomposição pertencia à Bruxa, a figura misteriosa que vivia numa casa isolada na aldeia de La Matosa. Ninguém sabia o seu nome e o seu rosto, sempre escondido sob um grosso véu negro, mesmo nos dias quentes, era um enigma para muitos. Circulavam muitas histórias sobre ela — que era rica e que tinha um tesouro escondido sob o chão de casa, que sabia feitiços poderosos e que tinha feito um pacto com o Diabo. Nenhuma era verdadeira. Foi preciso que morresse para que a verdade fosse revelada.

A Bruxa é a personagem central de Tempestade de Furacões, o poderoso segundo romance de Fernanda Melchor, finalmente disponível em Portugal (edição da Elsinore). Publicado em 2017 no México, o livro tornou-se internacionalmente conhecido em 2020, com a publicação da edição em inglês e a nomeação para o International Booker Prize, importante prémio de ficção traduzida a que a escritora mexicana de 40 anos voltou a ser candidata em 2020. Um duro mas profundamente poético retrato de uma pequena aldeia no México dominada pela morte, violência, preconceito e superstição, Tempestade de Furacões é uma reflexão sobre as origens da violência. Uma questão que atormenta e fascina a autora: “A violência sempre foi um mistério para mim”, admitiu ao The New York Times. “Porque é que acontece, como acontece, como parece provável que todos somos capaz de a cometer… Sempre foi fascinada por isso tudo.” Os livros de Melchor, que têm sempre a realidade como ponto de partida, exploram “com horror e humanidade” (uma expressão usada pela tradutora Sophie Hughes) o lado mais negro do ser humano, ao mesmo tempo que tentam compreender a origem humana da violência, que não se restringe a um ambiente de dificuldades e pobreza, como o mais recente romance da autora, Paradais, mostra: o horror pode nascer até no mais fecundo dos solos.

▲ Fernanda Melchor nasceu e cresceu em Veracruz, onde se passam a maior parte das suas narrativas Getty Images

