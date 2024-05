O “Grito” de Iolanda fez-se ouvir e garantiu um lugar para Portugal na final do Festival da Eurovisão da Canção 2024. Na primeira semi-final, que aconteceu esta terça-feira à noite, em Malmö, na Suécia, ficaram apurados outros nove países: Sérvia, Eslovénia, Ucrânia, Lituânia, Finlândia, Chipre, Croácia, Irlanda e Luxemburgo.

No palco do Malmo Arena, Iolanda foi a penúltima a atuar. A cantora da Figueira da Foz fez-se acompanhar com cinco bailarinos e, vestida de branco, numa criação original do designer Tiago Bessa, a artista portuguesa mostrou o seu “Grito”, uma canção co-escrita com Luar com a qual em março venceu o Festival da Canção, onde chegou como clara favorita.

A performance terá agradado aos fãs do certame, já que imediatamente após a atuação as probabilidades de Iolanda chegar à final do festival da Eurovisão subiram, de acordo com o website “Eurovision World”, que reúne os palpites de várias casas de apostas.

[A atuação de Iolanda na primeira semifinal da Eurovisão:]

Foi uma gala sem sobressaltos, contrariando o clima de tensão que tem marcado esta edição da Eurovisão, muito à conta da polémica participação de Israel — houve uma pressão pública para que o país não fizesse parte do concurso, mas a União Europeia de Radiodifusão (UER), organizadora do evento, não atendeu aos múltiplos apelos sobre a catástrofe humanitária em Gaza e validou a participação da cantora Eden Golan, que subirá ao palco na segunda meia-final, marcada para esta quinta-feira.

Será nessa noite, a 9 de maio, que serão apurados os restantes finalistas do 68.º Festival Eurovisão da Canção. A estes juntam-se França, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido, que fazem parte dos chamados “Big Five” e que passam diretamente à final, assim como a Suécia, por ter vencido no último ano. Na grande final, este sábado, 11 de maio, competem 26 países.

Recorde as atuações dos vencedores desta terça-feira e as músicas de Alemanha, Suécia e Reino Unido, apresentadas na cerimónia, que foi transmitida em direto pela RTP1:

Chipre

Silia Kapsis — “Liar”

Sérvia

Teya Dora — “Ramonda”

Lituânia

Silvester Belt— “Luktelk”

Irlanda

Bambie Thug — “Doomsday Blue”

Reino Unido (“Big Five”)

Olly Alexander — “Dizzy”

Ucrânia

Alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”

Croácia

Baby Lasagna — “Rim Tim Tagi Dim”

Alemanha (“Big Five”)

Isaak — “Always On The Run”

Eslovénia

Raiven — “Veronika”

Finlândia

Windows95man — “No Rules!”

Suécia (vencedor do ano passado)

Marcus & Martinus — “Unforgettable”

Luxemburgo

Tali — “Fighter”