A cantora brasileira Ludmilla, voz de temas como Cheguei e Maliciosa, regressa a Portugal a 28 setembro, para um concerto no Estádio do Restelo, em Lisboa, no âmbito da digressão “Numanice”. O anúnciou chegou esta segunda-feira pela Mundo Propício, a promotora dos espetáculos, também responsável pelo Coala Festival Portugal.

A digressão, “que vai passar por 16 países, tem por base o álbum Numanice #3, editado em fevereiro, que a cantora apresentou em abril no festival Coachella, no estado norte-americano da Califórnia. Numanice #3, do qual fazem parte temas como Maliciosa, A preta venceu ou Falta de mim, conta com mais de 50 milhões de streamings em todas as plataformas, de acordo com a promotora.

Ludmilla, de 29 anos, começou a cantar ainda criança em rodas de pagode, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e cresceu. O início da carreira remonta a 2012, ano em que começou a apresentar-se com o nome artístico MC Beyoncé. O álbum de estreia da cantora, já como Ludmilla, Hoje, data de 2013.

O segundo álbum, A danada sou eu, que inclui o tema Cheguei, valeu-lhe uma nomeação aos Grammy Latinos, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Em 2020 editou o EP Numanice, ao qual se seguiram Numacine: ao vivo, em 2021, Numanice 2, em 2022, que lhe valeu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, Numanice 2: ao vivo, em 2022, e Vilã, em 2023. No início do ano, foi destacada como a sexta artista negra mais reproduzida no Spotify Global. A divulgação foi feita diretamente pela plataforma de streaming de música.

A artista estreou-se em Portugal em 2018 na Sala Tejo da então Altice Arena, em Lisboa. Voltou em 2023, desta vez à Herdade da Casa Branca, num concerto no festival MEO Sudoeste.