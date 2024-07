"À Primeira Vista": uma violação, uma mulher e um monólogo contra a injustiça

Quando desce do palco para falar com os jornalistas, a atriz Margarida Vila-Nova enrosca-se na cadeira. O seu corpo pequeno e incrivelmente magro parece ter encolhido entre a luz fria da sala de tribunal que constitui o cenário para este monólogo de hora e meia. “Dois meses antes de iniciar os ensaios, comecei a correr para me preparar para esta maratona física e psicológica”, confessa em voz baixa e visivelmente cansada. É como se a personagem de Teresa e o respetivo destino sombrio não a tivesse abandonado, tal como não abandonou os espectadores e promete não abandonar a sociedade civil à qual se destina. À Primeira Vista ou Prima Facie, no original, é uma peça-denúncia sobre como a justiça trai as vitimas de violação, com uma lei feita por homens, para libertar os homens e punir as mulheres. Uma lei que sistematicamente ignora as ambiguidades, as subtilezas e está ancorada no principio de que a mulher que denuncia uma violação está a mentir. Suzie Miller, a autora do texto, advogada de defesa especializada em direitos humanos, não fez por menos e assume: “Esta é uma peça que quer chegar à esfera jurídica, mas também a toda a sociedade.”

À Primeira Vista estreou-se em Sydney, em 2019, mas foi em 2022, com a estreia no West End londrino, protagonizada pela atriz Jodie Comer — a famosa “Villanelle” da série Killing Eve — que a peça chegou ruidosamente ao espaço público. Meses de sessões esgotadas e uma parceria com o Schools Consent Project, mobilizou advogados, policias, alunos e ganhou múltiplos prémios, entre eles um Oliver para melhor peça e melhor atriz. Em 2023, a história de Tessa chegou à Broadway onde esteve sempre esgotada e deu à atriz um prémio Tony. Esta quarta-feira, dia 24, estreia-se no Maria Matos, em Lisboa, e constitui um esforço pessoal da atriz Margarida Vila-Nova em parceria com o encenador Tiago Guedes. Ambos reconhecem que o momento político e social que se vive em Portugal torna esta obra “uma urgência”.

Teresa/Tessa é uma jovem advogada brilhante a ascender no meio jurídico, é uma amazona a cavalgar casos atrás de casos, sempre a ganhar, imbuída por uma fé ingénua na justiça, e na aplicação da lei. Vem de um meio pobre, galgou etapas, deixou para trás uma família problemática, um pai agressivo, um irmão delinquente e uma mãe submissa que limpa escritórios. Ela não. Ela reina nos escritórios, com a sua toga, a sua capacidade de contra-interrogar, de siderar os arguidos, de levá-los à contradição e ao colapso. Aceita qualquer caso, sem questionar. É muito procurada por homens acusados de violação que passam a contar com a sua mestria retórica para os ilibar. Ela dirá que se limita a aplicar corretamente a lei. Suzie Miller, a autora, nas muitas entrevistas que já deu sobre a peça, nota que Tessa, como muitas mulheres, prefere ignorar as vítimas de violação como forma de não se confrontarem com as suas próprias histórias. “Em 2022”, diz-nos Margarida Vila-Nova, “uma em cada três mulheres já tinha sofrido qualquer tipo de abuso sexual, físico ou psicológico”. Números ainda mais esmagadores quando se sabe que menos de 2% dos acusados recebe qualquer condenação. “A lei está errada, é mal aplicada e reflete a sociedade que somos. É preciso que mulheres e homens se unam para mudar esta lei que retira a dignidade humana as vitimas”, afirma o encenador Tiago Guedes, ao Observador.