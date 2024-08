Fontaines D.C.: rock’n’roll aqui e agora

Quanto tempo demora a um par de olhos humanos percorrer um cartaz de um festival de música (digamos: o de Paredes de Coura deste ano), desde baixo, onde as bandas estão grafadas em letrinhas minúsculas, até cima, onde pairam os cabeças de cartaz? Se for só a percorrer o olhar, não deve demorar mais que uns milésimos de segundo; se lermos o nome de todas as bandas do cartaz talvez meio ou um ou dois minutos. Mas quanto tempo é que a banda que começa por estar em letrinhas pequeninas no fundo do cartaz demora até chegar lá acima, e ver o seu nome em letras gordas?

Não há uma resposta única: os Stone Roses estavam a dar concertos monumentais ao primeiro disco, os blur só o conseguiram ao terceiro, os U2 já eram quase veteranos quando, na fase Achtung Baby, começaram a dar concertos em estádios – enquanto os Pavement demoraram mais de 30 anos (e uma digressão revivalista) a encabeçarem festivais, sem concertos em estádios em nome próprio.

Há bandas que nunca sequer estiveram no rol das letrinhas minúsculas, só legíveis a quem não recorre com frequência a oftalmologistas – bandas como os Fontaines D.C. já começaram a meio do cartaz e, apenas meia década e três álbuns depois, Romance, o mais recente disco da banda, é o momento em que eles dizem que querem estar lá em cima no cartaz, nas letras mais gordas.

Se os Fontaines D.C. nunca precisaram de lupa para serem encontrados nos cartazes é porque vieram a este mundo não como uma crisálida que necessita de tempo para se revelar, mas já uma banda inteira, conseguida, sem necessidade de retoques extra: Dogrel, o disco de estreia, de 2019, mostrava um conjunto de músicos que sabia o que queria fazer, mesmo que se notasse a dívida ao pós-punk e aos Fall em particular.

O riff era rei, as guitarras angulares, os ritmos por vezes quebrados – como nos Fall –, outras disparado, a voz aproximava-se do registo falado e berrado e as canções que permitiam berrar nos refrões acumulavam-se: uma muralha de guitarras abalroava-nos em “Too real”, o volume dos amplificadores ia ao 11 em “Hurrican Laughter” (muito Fall no refrão), “Chequeless Reckless” não tirava o pé do acelerador, nem para perguntar “What’s really going on?”, e a espantosa “Liberty Belle” teria sido, nos anos 80, um êxito cor de ouro, ligeiramente mais pop, ligeiramente mais cantarolável, propícia a mosh e encontrões primitivos e libertadores. Não é bom fazer barulho? É óptimo, é lindo.

Eram apenas 11 músicas em escassos 39 minutos e 55 segundos, mas para quê mais? Era a forma perfeita de dizer: olá, estamos aqui, temos guitarras como granadas, berramos, explodimos no refrão, fomos à fonte, bebemos dela, e agora sabemos exactamente o que queremos e o como o produzir.