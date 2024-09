A banda norte-americana Linkin Park anunciou o regresso aos palcos durante um concerto esta quinta-feira. O espetáculo, transmitido ao vivo no YouTube, contou com a presença dos dois novos membros do grupo: Emily Armstrong e Colin Brittain. Armstrong vai substituir o vocalista Chester Bennington, que morreu em 2017.

A banda esteve praticamente inativa durante os últimos sete anos. Desde então, relançaram vários dos seus êxitos dos anos 2000, incluindo edições comemorativas do 20.º aniversário dos álbuns Meteora e Hybrid Theory.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora, com o anúncio dos novos elementos — Emily Armstrong, vocalista, e Colin Brittain, baterista — os Linkin Park partilharam também o lançamento de um oitavo álbum, From Zero, no dia 15 de novembro. Durante o concerto, Mike Shinoda, co-vocalista da banda, revelou que aquele era um “dia muito especial” para o grupo, dedicando esta nova era da banda ao “eterno” Chester Bennington.

Com a apresentação do primeiro single do álbum, The Emptiness Machine, os fãs do conjunto ficaram a conhecer a nova vocalista, Armstrong, uma das fundadoras da banda de rock alternativo Dead Sara, que abriu o concerto dos Eagles of Death Metal no Coliseu dos Recreios em 2022. O baterista, Brittain, é também compositor, tendo escrito para bandas como Papa Roach, Basement e 5 Seconds of Summer.

Relativamente ao álbum, este será acompanhado por uma digressão mundial com seis espetáculos — Los Angeles, Nova Iorque, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

#FromZero World Tour kicks of next week in Los Angeles. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5cyAZ. pic.twitter.com/WOU16Ggfqc — LINKIN PARK (@linkinpark) September 6, 2024

Mike Shinoda, o rapper do grupo, recordou as origens da banda num comunicado citado pela Associated Press. “Antes de Linkin Park, o nosso nome era Xero. O nome do álbum [From Zero] é em referência às nossas origens humildes e ao caminho que percorremos agora“, disse Shinoda. Sobre o novo elenco, o rapper sente-se “fortalecido” e que está muito entusiasmado para revelar as novas músicas, que refletem os “sons que nos tornaram conhecidos e uns novos que estamos a explorar”.