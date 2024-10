Em conferência de imprensa, Paulo Branco apresentou a 18.ª edição do Lisboa Film Festival — LEFFEST, a decorrer de 08 a 17 de novembro, que cruza o cinema com outras artes e que este ano se estenderá por seis espaços, incluindo o cinema São Jorge e o MUDE — Museu do Design de Lisboa, recentemente reaberto.

Sobre a programação de cinema, Paulo Branco explicou que conta com 140 filmes, muitos dos quais exibidos e premiados este ano nos principais festivais de cinema, como os que foram escolhidos para a dupla abertura oficial do LEFFEST: The room next door, de Pedro Almodóvar, e The Brutalist, com a presença do realizador, Brady Corbet.

Em primeira exibição portuguesa, o LEFFEST inclui ainda Emília Perez, de Jaques Audiard, filme do qual Cannes distinguiu o elenco feminino com o prémio de representação e que França candidatará aos Óscares de 2025.

Entre os cerca de cem convidados do LEFFEST deste ano, também foi anunciada a presença do realizador iraniano dissidente Mohammad Rasoulof, para estrear A semente da figueira sagrada, assim como o regresso do canadiano David Cronenberg — uma presença regular no festival — e do ator Viggo Mortensen, na qualidade de realizador do filme The dead don’t hurt.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os cineastas Thomas Vinterberg, Léos Carax e Jonás Trueba também deverão estar em Lisboa, assim como o realizador Sol de Carvalho e o escritor Mia Couto, ambos de Moçambique, a propósito do filme O ancoradouro do tempo.

Haverá cinema português, nomeadamente com On Falling, de Laura Carreira, que acaba de ser distinguido no festival de San Sebastián, em Espanha, e Longe da Estrada, de Hugo Vieira da Silva e Paulo Mil Homens.

O realizador Ivo M. Ferreira fará uma antestreia de quatro episódios da série televisiva O Americano, produzida para a RTP.

No diálogo com outras artes e com a atualidade, o diretor artístico do LEFFEST programou um ciclo para refletir sobre “a situação absolutamente inaceitável” na Palestina, com filmes, uma leitura de poemas da antologia Se eu tiver de morrer — Poesia de Resistência Palestiniana — Sec XXI e o concerto Make Freedom Ring, para angariação de fundos para a Médicos Sem Fronteiras. No Teatro do Bairro estará patente uma exposição do artista visual de Gaza Khaled Jarada.

Um outro ciclo temático será sobre a difusão massificada de imagens de guerra, seja nos media tradicionais seja nas redes sociais, com uma exposição de fotografias de Marie-Laure de Decker e de Noel Quidu, no ginásio do Liceu Camões, e com conversas com realizadores e jornalistas.

Haverá ainda retrospetivas do cinema de Miguel Gomes, Jonas Trueba, Patrícia Mazuy e Michael Haneke.

No MUDE será inaugurada, a 09 de novembro, uma exposição de pintura do artista plástico português Carlos Cobra (1940), que, segundo Paulo Branco, é um dos momentos mais importantes do festival.

A exposição é para “repor o Carlos Cobra na memória dos portugueses, e que possam olhar para a obra dos últimos anos dele, já que a outra não sei se alguma vez se poderá recuperar”, disse.

A programação do festival, apresentada com a presença do presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, estará disponível em www.leffest.com.