O júri considerou “On Falling” “um retrato rico em camadas de um mundo governado pela motivação do lucro empresarial, como se vê na história de uma mulher imigrante cuja alienação se sente profundamente, contada com magistral precisão cinematográfica e discreta, vivida em performances”, lê-se num comunicado divulgado pela organização do festival.

“On Falling” é, para os jurados, uma primeira longa-metragem “poderosa, hipnotizante e ousada”.

A primeira longa-metragem de Laura Carreira, depois de ter dirigido as ‘curtas’ “Red Hill” (2918) e “The Shift” (2020), foi distinguida em setembro com a Concha de Prata de melhor realização do Festival de Cinema de San Sebastian, em Espanha, ex-aequo com “El llanto”, de Pedro Martín-Cale.

Em todos os filmes, Laura Carreira explora questões ligadas ao trabalho e à precariedade.

Em “On Falling” (“Sobre o cair”, em tradução livre), a figura central é Aurora, uma jovem mulher portuguesa emigrada na Escócia, que trabalha num armazém e se depara com dificuldades em subsistir mensalmente e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

[o trailer de “On Falling”:]

Protagonizado pela atriz Joana Santos, “On Falling” teve estreia mundial em setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá.

“On Falling” tem produção da portuguesa BRO Cinema, em coprodução com o Reino Unido, através da Sixteen Films, cofundada pelo realizador Ken Loach.

Laura Carreira, que nasceu no Porto em 1994, rumou em 2012 à Escócia para estudar Cinema, coincidindo com a crise económica que assolou Portugal, e é no Reino Unido que ainda vive e trabalha.

Em entrevista à agência Lusa, em 2020, quando mostrou “The Shift” no festival de Veneza, Laura Carreira contou que queria continuar a explorar temas que, no seu entender, são pouco abordados no cinema, relacionados com pobreza, trabalho, perda de direitos, precariedade, mas sempre pela ficção.

A 68.ª edição do Festival de Cinema de Londres, que termina este domingo, teve início no dia 09 deste mês.

Além de “On Falling”, também “Hanami”, de Denise Fernandes, tinha sido selecionado para a competição de estreias na realização de longas-metragens.

O programa do festival integrou também “Grand Tour”, de Miguel Gomes, e “Fogo do Vento”, de Marta Mateus.

A estes juntaram-se ainda “As noites ainda cheiram a pólvora”, do realizador moçambicano Inadelso Cossa, que se estreou no Festival de Berlim em fevereiro e reflete sobre a memória da guerra civil no país, e a curta-metragem “Nossa Senhora Que Queima”, da artista visual e cineasta Alice dos Reis, filmado na Serra da Gardunha, na Beira Baixa.