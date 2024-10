Evelyn Kahn: fotografia em diálogo

Na galeria do Museu Medeiros e Almeida, as fotografias de Evelyn Kahn — uma terceira individual, oito anos depois da última exposição — são uma boa surpresa. Com a curadoria de Rita Lougares, atual diretora artística do Museu de Arte Moderna e Contemporânea/CCB, quarenta e uma imagens são expostas em duetos, propondo um desafiante jogo direto de aproximações e contrastes sublinhado pelo título da mostra.

Vemos aqui algumas variantes de fotografias de erosões metálicas que levou em 2013 à Giefarte, de Maria da Graça Carmona e Costa, e de ondulantes superfícies aquáticas expostas na Pequena Galeria três anos depois — umas e outras agora confrontadas com imagens de novas campanhas fotográficas, com colheita concentrada sobretudo em 2020-24.

Neste dispositivo expositivo, os visitantes são levados a jogo, envolvidos, como aliás se reconhecerá pela fotografia escolhida para cartaz de Improvável: mulher num museu observando um díptico religioso. Evelyn Kahn fotografa em viagem, de modo que a suposta improbabilidade destas parelhas convoca geografias as mais variadas, da indiana Deogarh a Londres, do Algarve ao Sri Lanka, de Luang Prabang, no Laos, ao Gerês, da Comporta e do Cais Palafítico de Carrasqueira a Marrakech ou Antuérpia, de Lisboa à Cidade do México…