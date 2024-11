Paul Simon e Art Garfunkel foram ícones da música folk, na década de 1960, com milhões de discos vendidos e vários prémios conquistados. Depois, desentenderam-se e afastaram-se. Agora, após vários anos de costas voltadas, voltaram a reunir-se e esclareceram os mal-entendidos.

As desavenças de uma das duplas com mais sucesso na história da música começaram logo no início do percurso da dupla americana, com um single lançado a solo por Simon, em 1964, sob pseudónimo.

Seguiram-se outros episódios, como os trabalhos de Garfunkel como ator, no final da década. A separação deu-se depois do lançamento do famoso álbum Bridge over Troubled Water, em 1970. Desde então, registaram-se algumas reaproximações, com tournées em 1981 e 1993, mas o conflito manteve-se. A última vez que estiveram juntos em palco foi em 2010, num tributo. Depois disso, Simon sentenciou: “Honestamente, não nos damos bem. Não é divertido atuarmos juntos. Não vai acontecer novamente”. Mas pode não ser bem assim.

Há novos desenvolvimentos nesta relação conturbada que deu hits como Sounds of Silence (1966), Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966), Bookends (1968) . Em entrevista ao jornal britânico Times, a propósito de um álbum lançado com o filho, Art Garfunkel revelou:

“Almocei com Paul [Simon] há umas semanas atrás. Foi a primeira vez que estivemos juntos em muitos anos”.

E o reencontro parece ter sido esclarecedor e emotivo. Simon confessou que ficou magoado com comentários feitos pelo parceiro numa entrevista. Garfunkel chorou e admitiu que foi “um idiota”. Feitas as pazes, ficou em aberto o regresso aos palcos e aos estúdios de gravação em conjunto. A ideia, além de agradar aos fãs, seria certamente lucrativa. O filho de Garfunkel, Art Garfunkel Jr., reforçou, na mesma entrevista: “Penso que há a possibilidade de eles se reunirem musicalmente. Talvez num evento televisivo ou solidário. E, com encorajamento dos colegas e da indústria musical, poderá haver novos trabalhos”.

Se Simon & Garfunkel, hoje com 83 anos, voltarão mesmo a atuar juntos, ninguém sabe. Certo é que parecem ter ficado resolvidos os problemas e discórdias entre a dupla que chegou a vencer mesmo três Grammys (um com Bridgeover TroubledWater ) e vendeu mais de cem milhões de cópias dos seus álbuns.

Editado por Dulce Neto