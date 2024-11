Um chapéu levantado para Edgar Degas

A historieta sinaliza bem a importância que a observação tinha para o artista que nos ofereceu prodígios como Femme aux chrysanthèmes e Danseuses. Os relatos biográficos apresentam-nos um homem fascinado pela matéria visual da vida, um devoto da observação atenta das formas e das cores. Antes de atacar a tela com o seu modo de expressão próprio, Degas detinha-se diante dos objectos concretos que queria pintar, tentando absorver, nesse contacto demorado, os pormenores do encanto misterioso que lhe chegava aos olhos – com um certo pudor em relação à possibilidade de estragar tudo com afectadas idiossincrasias pessoais.

Esta atitude não se confunde com uma pretensão ingénua de objectividade. Degas irritava-se com os dogmas dos seus amigos impressionistas, para quem era obrigatório pintar “a partir da natureza” e respeitar os ditames das impressões. Contra purismos desse tipo, defendeu os furores da imaginação e do artifício. Se eu tivesse de resumir a grandeza da pintura de Degas, diria que ela reside no cruzamento entre a admiração meticulosa do real e um entendimento muito livre da autonomia da pintura, abrilhantado pela propensão onírica da sua personalidade. Uma mistura que atinge o esplendor naqueles pastéis de bailarinas em que a fixação de um instante banal – a rapariga que espera o início do ensaio, a rapariga curvada para se calçar – parece puxar-nos para dentro de um sonho mais sublime do que todos os sonhos que já tivemos.