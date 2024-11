O funeral de Liam Payne decorre esta quarta-feira em Amersham, Inglaterra, com a presença da família e colegas da banda One Direction.

O cantor de 31 anos morreu no dia 16 de outubro em Buenos Aires, Argentina, depois de cair do terceiro andar de um hotel.

O funeral foi privado, mas alguns fãs reuniram-se no exterior para prestar a última homenagem ao antigo membro da boyband One Direction. James Corden, apresentador de televisão britânico, e Simon Cowell, produtor musical conhecido por ser jurado do Fator X, programa onde foi formada e guiada até ao estrelato a banda a que Liam Payne pertencia.