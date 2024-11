O Coliseu inteiro perguntou: o que seria de toda esta música sem Sara Tavares?

Em Bom Feeling, Selma Uamusse demonstrou mais uma vez os seus dotes vocais e a sua generosidade ao convocar Eliana Tavares, sobrinha de Sara, para um dueto familiar. Samuel Úria protagonizou um dos momentos mais especiais do espetáculo com Chamar a Música, o tema com que Sara conquistou o Festival da Canção há precisamente 30 anos, numa sublime arranjo de guitarra e voz. E o alinhamento terminou com uma versão de One Love e uma mensagem clara de união, de apologia de uma sociedade misturada, contra as barreiras que persistem.

Também é esse o legado de Sara Tavares, uma das primeiras cantautoras femininas em Portugal a reclamar tal lugar e a conquistá-lo; um dos primeiros rostos negros a ocupar um lugar de destaque na cultura pop nacional. A obra que construiu é parte fundamental de um cancioneiro afro-português com cada vez mais camadas e impacto, que se cruza naturalmente com tudo o resto que existe por cá, do fado ao pimba, do rock ao rap, do jazz à eletrónica. Como alguém descreveu em palco, é uma “panela de cozedura lenta”, o fruto de “muitos temperos”.