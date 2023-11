Morreu a cantora Sara Tavares, avançou a SIC Notícias, notícia já confirmada pelo Observador. Tinha 45 anos.

Nascida em 1978, em Lisboa, foi em 1994 que, aos 16 anos, a carreira da artista com ascendência cabo-verdiana despontou. A sua participação na 1.ª edição do concurso televisivo Chuva de Estrelas, onde venceu com um tema de Whitney Houston, permitiu-lhe ir mais longe: no mesmo ano venceu o Festival da Canção da RTP com Chamar a Música e seguiu para Dublin para representar Portugal na Eurovisão, onde ficou em 8.º lugar.

Já com quatro álbuns publicados, em 2009, Sara Tavares foi diagnosticada com um tumor benigno no cérebro que a forçou a parar. Regressou aos palcos em 2017 com o álbum Fitxabu que, em 2018, lhe permitiu a nomeação para o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Este ano, em setembro, lançou o single Kurtido.

Em atualização