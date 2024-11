Ainda não é desta que apanhamos Kendrick Lamar em falso

Estrelas da estirpe de Lamar não dão passos em falso – e GNX deve ter andado a ser pensado e produzido pelo menos desde a altura da chatice com Drake. O adversário pode até não ser mencionado em GNX, mas a atitude combativa, de não fazer prisioneiros, antes disparar a matar, que marcou o ano de 2024 de Lamar, mantém-se: logo na canção de abertura, wacced out murals, sobre o facto de terem deixado abaixo um mural dele em Compton, Lamar promete “kill ’em all before I let ’em kill my joy”, isto antes de dedicar um sentido “Fuck you” a todo o mundo do hip-hop.

Este rapaz anda zangado e não apenas porque derrubaram o seu mural – o tom violento regressa em squabble up, hey now e tv off, esta última produzida por Mustard, o homem por trás de Not Like Us. squabble up não é musicalmente tão negra quanto wacced out murals, em parte porque o beat é mais saltitão, mas também porque os synths que vão entrando e saindo da canção têm um swag danado – os coros que depois aparecem fazem da faixa um daqueles milagres só possíveis quanto um rapper auto-confiante encontra o instrumental perfeito.

Não é tão conseguida, hey now, mas tv off sobe novamente a fasquia, muito por conta do delicioso sample em que assenta – produzida por Mustard e com grande potencial pop, a faixa parece ser uma reflexão sobre a amizade, ou quem rodeia o próprio Lamar: “Few solid niggas left, but it’s not enough”, rappa Kendrick, antes de acrescentar “Few bitches that’ll really step, but it’s not enough”.

Tendo em conta que tv off é uma tremenda canção, só Kendrick saberá porque é que é a única faixa de Mustard num disco produzido sobretudo por Sounwave e o omnipresente Jack Antonoff. Obviamente, Antonoff não põe Lamar a soar a Taylor Swift, mas em algumas faixas há um tom mais doce: o beat de heart pt. 6 é suave e meloso e o rappanço de Kendrick cai ali como mel – é uma faixa admirável, com as doses exatas de soul e sabedoria pop, coros a surgir no momento exato; gloria e luther contam com a participação de SZA. A primeira é mais relaxadona e soul, enquanto a segunda se aproxima do registo balada com beat, com violinos por cima. man at garden segue mais ou menos pelo mesmo caminho, mas não é tão conseguida quanto luther.