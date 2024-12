"Tony", episódios 1 e 2: estes sonhos de menino não são fáceis

Embora eu não seja jornalista e não tenha o dever da imparcialidade, acho que faz sentido um pequeno enquadramento. Não sou fã de Tony Carreira. Pronto, disse. Não me odeiem, mas também não concordem comigo de forma sobranceira. É o que é. Não é por ele ser “pimba” ou por ser um cantor “popular”. Há muita coisa nesse espectro que me dá bastante alegria e provavelmente vos deixaria de cara à banda. E se “cara à banda” não é a expressão mais idosa alguma vez usada num artigo da secção de cultura do Observador, que me ardam todos os naperons que eu tenho na gaveta do psiché. O Marante dá-me alegria, o Nel Monteiro tem grandes malhões, os Malhoas têm um assoalhada no meu coração, o Dino Meira deixou-me saudade eterna, enfim… Ficam a saber que não sou a intelectual erudita que vocês pensavam. Na verdade, ninguém pensava, porque não sou suficientemente relevante para seja quem for ter uma opinião formada sobre a minha pessoa. Mas vocês perceberam a ideia.

É claro que sei algumas cantigas do Tony de cor e salteado. Come on, é o Tony. Mas não é, de facto, a minha praia. No entanto, não sendo fã do “poeta, cantor de cantigas de amor”, não lhe tenho nenhum ranço ou antipatia. É certo que, como autora que sou, as minhas ideias são o meu património mais precioso e há poucas coisas que me tirem mais do sério que a apropriação, plágio ou, pura e simplesmente, o roubo da propriedade intelectual. Mas isso fica para os tribunais julgarem. Por outro lado, como mãe que sou, tenho profunda compaixão pela perda dele. E há, também, um lado de respeito pelo seu percurso de origens humildes, por ser um homem que construiu uma carreira bem sucedida e duradoura, enchendo salas de espectáculos que os tais intelectuais eruditos achariam impossível ou mesmo escandaloso.

[o trailer de “Tony”:]

Vamos ao que interessa. Vi os dois primeiros da série de quatro episódios, descrita pela TVI (que a produz, com a Prime Video) da seguinte forma: Tony é o nome da minissérie que retrata a vida de Tony Carreira desde a infância no Armadouro, onde lidou com a fome e a pobreza, os anos de imigração em França, o início da carreira e a luta pelo sucesso até se tornar um dos maiores cantores românticos portugueses. Uma biografia musical de um Herói Português. Uma história superação, sobrevivência, trabalho, conquista, sonho, romance e amor… O homem que se inventou a si próprio para alcançar o que mais ambicionou ao longo da sua vida: a criação de um legado familiar.” Não vou mentir: “Herói Português”, ainda por cima com maiúsculas, custa-me um pouco. Mas estão a vender o peixe deles, vou deixar passar. Ouviram isto? Foram os CEOs da Media Capital e da Prime Video a respirar de alívio, por esta abébia que eu lhes dei.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro episódio começa momentos antes de um concerto de Tony Carreira em Paris, em 2001. O espectador menos conhecedor poderá não perceber logo o porquê da escolha deste evento em concreto e qual a sua importância para a narrativa, mas o Tony da altura explica em conversa com o irmão e agente Zé, num diálogo com a naturalidade de uma Fanta Laranja “Zé, nós acabámos de esgotar a mais emblemática sala de espectáculos em Paris. Como é que tu queres que eu não esteja nervoso?”.