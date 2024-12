A grande estreia desta semana acontece no TVCine+: uma minissérie com Rebecca Hall que surge como metáfora para os tempos polarizados que vivemos. O serviço continua apostado em apresentar-se como aposta segura não só para filmes, mas para quem procura séries premium que não estão disponíveis noutras plataformas.

Um pouco como faz a Filmin, que também quer fugir à programação mais previsível desta época. No final desta semana, regressam ao catálogo cerca de setenta filmes clássicos para uma segunda vida no menu. Não vêm sozinhos, dezenas de novos clássicos intemporais também chegam à plataforma esta semana. Uma boa oportunidade para apanhar grandes filmes de Jean Renoir, John Carpenter, Powell & Pressburguer, Ingmar Bergman, David Lynch, Sofia Coppola e, já agora, do pai Francis. Semana calma mas com docinho especial lá para o fim.

“Aqueles Que Ouvem”

TVCine+, segunda-feira, 16 de dezembro

Grandes produções televisivas continuam a chegar à televisão e nem sempre nos serviços de streaming (ainda que aqui se trate de uma canal premium no cabo). Esta semana é a vez desta minissérie com Rebecca Hall, bem cotada pela imprensa inglesa, baseada no romance de Jordan Tannahill, sobre uma professora de inglês que começa a ouvir um zumbido estranho. Começa a ficar coisa permanente e a afetar a sua vida e, um dia, sabe que um dos seus alunos também ouve essa barulho. Aos poucos, começa a descobrir que mais pessoas também o ouvem. É, por incrível que parece, uma série sobre teorias de conspiração e a criação de tribos, uma grande metáfora para os tempos polarizados em que vivemos. Para começar a ver nesta semana. São só cinco episódios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Aaron Rodgers: Enigma”

Netflix, terça-feira, 17 de dezembro

Esta é daquelas séries documentais para os fãs da NFL (e, se calhar, só mesmo para o nicho que reúne os grandes fãs de Aaron Rodgers e dos New York Jets). Mas é bem possível que tenha um grande factor de comédia, que pode tornar-se apeltaivo para outros. Eis a história, Aaron Rodgers – um dos maiores quarterbacks da sua geração – saiu da sua equipa de sempre e foi tentar salvar os Jets (que são comicamente mal geridos há algum tempo). O que aconteceu? Numa das primeiras jogadas do seu primeiro jogo, no início da época de 2023, lesiona-se gravemente. Este documentário é sobre a sua recuperação. Porque queremos ver isto? Bom, a sua recuperação é tudo menos convencional, envolve drogas, algumas viagens e outras situações inesperadas.

“A Vida Secreta dos Animais”

Apple TV+, quarta-feira, 18 de dezembro

Os animais que conhecemos da BBC também podem existir no streaming, mas já sabíamos disso pelas séries que vão chegando à Netflix com a narração de David Attenborough. Desta vez, é a Apple TV+ que entra na conversa, com uma série narrada por Hugh Bonneville e que documenta a vida de dezenas de animais ao longo de três anos, em 24 países. Dez episódios para ficar a perceber que a Apple também sabe produzir documentários sobre a vida animal. Há alguma coisa que não saibam fazer?

“Fast Friends”

Max, quinta-feira, 19 de dezembro

Se é fã de Friends, a sua semana terá de passar por aqui: Fast Friends é uma comemoração dos trinta anos da famosa sitcom. E consiste no quê, de facto? É um concurso, filmado na The FRIENDs Experience, apresentado por Whitney Commings, e que vai colocar os grandes apaixonados da famosa produção a concorrerem entre si para tentar descobrir quem é o maior fã de Friends. Absurdo? Um bocadinho. Mas já vimos ideias bem piores a ocupar o nosso tempo de lazer — e nós a gostar.