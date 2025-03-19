Co-autor de Adolescência, a mais recente produção de sucesso da Netflix, assinou esta terça-feira um artigo no jornal britânico The Guardian onde explicita quais as inspirações para a mini-série dramática, realizada no Reino Unido.

Ao fazer o trabalho de pesquisa para criar esta série Adolescência, o guionista, dramaturgo e produtor Jack Thorne diz ter-se apercebido “que os cérebros dos menores de 16 anos são incapazes de lidar” com muito do conteúdo que circula na internet e nas redes sociais, defendendo assim que o governo britânico “precisa de proibir os smartphones para as crianças”.

No cerne da narrativa de Adolescência está Jamie Miller, um jovem de 13 anos que é detido pelo assassínio de uma adolescente que frequenta a mesma escola. Como conta neste artigo, a ideia de Thorne e Stephen Graham — o outro co-autor e ator que figura na série — foi, desde o início, “falar sobre a violência dos jovens do sexo masculino contra as mulheres”, mas numa perspetiva que não culpabilizasse os pais.

“Envolvi-me com entusiasmo e sugeri que escrevêssemos juntos [a ideia original foi de Graham]. No início, não sabíamos porque é que Jamie, o autor do ataque, o tinha feito. Sabíamos que ele não era um produto de abuso ou trauma parental. Mas não conseguíamos descobrir um motivo. Então, uma pessoa com quem trabalho, Mariella Johnson, disse: ‘Acho que deviam investigar a cultura incel’, escreve.

[o trailer de “Adolescência”:]

O termo “incel”, popularizado na última década, é um diminutivo para “involuntary celibate” (“celibatário involuntário”), referindo-se assim a pessoas solteiras e aparentemente incapazes de gerar intimidade com outras. Apesar de poder ser aplicado genericamente não obstante o género ou a orientação sexual, tornou-se sinónimo de uma subcultura online de adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, caracterizados por atitudes misóginas motivadas por ressentimento quanto ao sexo feminino.

“Esperava ser confrontado com a raiva e a agressividade; o que não esperava era compreender rapidamente a atração da chamada ‘manosfera’”, continua Thorne, referindo-se a um termo aplicado a conteúdos produzidos por influenciadores masculinos que supostamente alimentam o tipo de atitudes conotadas com a cultura incel.

“Soube quase imediatamente que, se fosse um miúdo isolado, encontraria respostas para o facto de me sentir um pouco perdido. Uma das ideias centrais — a de que 80% das mulheres se sentem atraídas por 20% dos homens — ter-me-ia feito sentar na adolescência e, francamente, acenar que sim com a cabeça. O caminho torna-se então: o que é que se faz para alterar essa equação? Como é que se manipula e prejudica de forma a repor um mundo dominado pelas mulheres que trabalha contra nós? Se acreditarmos numa parte da lógica, a outra metade torna-se propícia”, alerta.

Segundo o autor, a chamada “manosfera” amplifica tendências que todos os homens têm, mas estas são igualmente espoletadas por um cultura de negligência quanto aos conteúdos que os jovens consomem online. “Ele é um produto de pais que não viram, de uma escola que não se preocupou e de um cérebro que não o impediu”, aponta.

No entanto, Jack Thorne adianta que o problema é generalizado e que a solução não pode passar apenas pela educação em casa. “Os pais podem tentar regular a situação, as escolas podem impedir o acesso aos telemóveis, mas é preciso fazer mais. Deve haver apoio governamental, porque as ideias que estão a ser expressas são perigosas nas mãos erradas e os cérebros jovens não estão equipados para lidar com elas”, avisa.

A título de exemplo, o autor diz ter um filho prestes a fazer nove anos e que, dentro de dois anos, estará a “implorar por ter um smartphone”. “Nessa altura, 60 a 70% da turma dele terá telemóveis. Digo-lhe que não e isolo-o? Posso colocar controlos, mas não sou digitalmente sofisticado”, lamenta. É neste contexto que Throne defende que se deveria falar “dos smartphones como dos cigarros e a proibir totalmente a sua utilização por menores de 16 anos”.

Em alternativa, o autor defende que o governo britânico deveria implementar “a idade de consentimento digital”. “Na Austrália, as empresas de redes sociais serão responsáveis por multas até 25 milhões de libras se não impedirem sistematicamente que crianças com menos de 16 anos tenham contas; em França e na Noruega há restrições até aos 15 anos. Precisamos de fazer algo igualmente radical aqui”, pede.

Além de ser o criador de Adolescência, Jack Thorne notabilizou-se por escrever a peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada — numa adaptação de um conto de J.K. Rowling — e os guiões dos filmes Wonder e Enola Holmes. É também o guionista de várias séries de sucesso britânicas, como Mundos Paralelos ou as diferentes adaptações de This is England.

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