Lisboa será, em março de 2026, a anfitriã de um dos mais importantes eventos internacionais da indústria biotecnológica, reunindo cerca de 4.000 participantes, provenientes de 1.500 empresas de mais de 50 países, foi esta sexta-feira anunciado.

O BIO Europe Spring, que tem periodicidade anual, realizar-se-á em Portugal pela primeira vez entre 23 e 25 de março de 2026, e a ocasião representa “um marco histórico no setor das Ciências da Vida e Biotecnologia“, disse esta sexta-feira à agência Lusa Delfina Moreira, diretora-geral e administradora do Biocant Park, o único Parque de Ciência e Tecnologia especializado em Biotecnologia, localizado em Cantanhede, no distrito de Coimbra e um dos promotores da iniciativa.

Acrescentou que o anúncio da realização do BIO Europe Spring 2026 em Lisboa foi feito esta semana, em Milão, Itália, durante a edição de 2025 do evento.

“Esta conquista foi possível graças ao esforço conjunto de diversas entidades portuguesas”, acrescentou Delfina Moreira, aludindo à liderança do projeto partilhada entre o Biocant Park, o CoLAB Accelbio (laboratório colaborativo dedicado à aproximação entre a ciência biomédica e o mercado) e a Associação Portuguesa de Bioindústria (P-BIO).

Segundo a administradora do Biocant, o BIO Europe Spring é “um evento de impacto global”, durante o qual são realizadas “milhares de reuniões de parceria, e que gera um impacto económico significativo para a cidade anfitriã”.

“A edição de 2026 será especialmente significativa, pois marcará a 20.ª edição do evento, celebrando duas décadas de promoção de parcerias estratégicas e inovação”, notou.

Por outro lado, o encontro internacional representa “uma oportunidade única para as empresas biotecnológicas nacionais“, já que permitirá que diversas startups, pequenas e médias empresas e instituições de investigação apresentem as suas inovações a investidores e parceiros internacionais, abrindo portas para colaborações estratégicas e expansão de mercados.

“Adicionalmente, o evento contribuirá para o crescimento e a consolidação do setor das ciências da vida e biotecnologia nacional, potenciando a atividade económica desta indústria de alto valor acrescentado”, considerou.

“Entre os principais benefícios estão a promoção internacional do setor nacional, a atração de investimento estrangeiro, a criação de alianças estratégicas e novas oportunidades de negócio, reforçando, assim, a posição de Portugal como um hub de referência na área das Ciências da Vida e Biotecnologia”, argumentou Delfina Moreira.

A escolha de Portugal como anfitrião do BIO-Europe Spring 2026 reflete ainda “o crescimento e a maturidade do setor biotecnológico nacional”.

“Nos últimos anos, o país tem-se destacado pela excelência da sua investigação científica, pelo dinamismo das suas startups e pela crescente capacidade de atrair investimento estrangeiro.

Este evento será uma plataforma privilegiada para mostrar ao mundo o potencial da biotecnologia portuguesa, desde o desenvolvimento de terapias inovadoras até à produção sustentável de biofármacos e soluções biotecnológicas para a saúde”, considerou a administradora do Biocant Park.