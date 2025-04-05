Com a época a aproximar-se do final, entrávamos agora na altura de todas as decisões. E o Milan teve, este sábado, pela frente um embate europeu na Serie A, que podia ser importante nas contas finais da competição. Ainda assim, a vantagem estava do lado da Fiorentina que, pela primeira vez desde dezembro de 2017, chegava a San Siro com mais pontos que os rossoneri (51 contra 47) e na posição imediatamente acima (oitavo contra nono). Desta forma, só a vitória interessava aos dois conjuntos, dado que a derrota e o empate podiam traduzir-se de um dilatar da desvantagem para o sexto lugar, o último que, por esta altura, dá acesso às competições europeias, e pertence à Roma, que tem 52 pontos.
Na equipa da casa, a turma de Sérgio Conceição regressava a casa poucos dias depois de um escaldante dérbi de Milão, frente ao rival Inter, a contar para as meias-finais da Taça de Itália (1-1). Os rossoneri até estiveram em vantagem, mas os nerazzurri viriam a empatar e adiaram a decisão para a segunda mão, que será naturalmente disputada no mesmo palco. Até lá, a equipa de João Félix e Rafael Leão procura salvar uma campanha tímida no Campeonato italiano, que está mais equilibrado que nunca, com Juventus, Bolonha, Roma e Fiorentina a rivalizarem com o Milan pelo acesso às competições da UEFA. O histórico recente jogava a favor da turma da casa, que tinha vencido os últimos quatro jogos em casa diante da viola.
Sérgio ou Sergini, ele nunca deixa de ir à guerra: AC Milan mantém sonho da final da Taça após empate no dérbi com Inter
“Estou aqui há três meses. Um pequeno pormenor: cheguei aqui e tivemos dois jogos, um contra a Juventus e outro contra o Inter Milão. Para além disso, quando chegámos, começámos com a série de jogos de três em três dias. Nas últimas duas semanas tive a equipa um pouco mais livre para trabalhar e encontrar as coisas certas para o equilíbrio da equipa. Sei que pode parecer uma desculpa, mas não é uma desculpa. Estamos a trabalhar em campo, não apenas no vídeo, para podermos dar respostas como a de hoje [quarta-feira] ou como a da segunda parte em Nápoles. Não foi nada de fantástico, mas fomos uma equipa muito mais compacta, como eu gosto”, assumiu o português após o jogo da Taça.
Assim, para esta partida, Conceição lançou Leão no onze, ao passo que Félix ficou no banco. Para além do extremo, Tammy Abraham liderou o ataque depois de ter marcado ao Inter, Tijjani Reijnders voltou a ser titular depois de, segundo a imprensa italiana, ter sofrido uma gastroenterite e falhado o treino de sexta-feira, e Christian Pulisic substituiu o castigado Álex Jiménez. Yunus Musah recuperou de uma doença e juntou-se a Youssouf Fofana no meio-campo, com Fikayo Tomori a regressar à defesa depois de ter estado lesionado. Ao lado do inglês alinharam Kyle Walker, Malick Thiaw e Theo Hernández, com Mike Maignan a ocupar a baliza.
Oficjalne składy: AC Milan vs Fiorentina#SempreMilan #Fiorentina #MilanFiorentina pic.twitter.com/Bv29ZSnYv4
— Jakub Balicki (@jakub_balicki1) April 5, 2025
Com os rossoneri no tradicional 4-2-3-1 e a viola em 3-5-2, a Fiorentina entrou com tudo e, nos primeiros minutos, inaugurou o marcador. Musah perdeu a bola em zona proibida, permitiu que Albert Gudmundsson atacasse rapidamente baliza, combinasse com Rolando Mandragora e, já dentro da área, cruzasse para Moise Kean mas, na tentativa de cortar, Thiaw fez autogolo (7′). Pouco depois, Mandragora apareceu solto de marcação à entrada da área e desferiu um grande cruzamento para o segundo poste, o ex-V. Guimarães Dodô amorteceu para Kean, que só teve de encostar para o 0-2 (10′).
AC Milan teve um mau começo de jogo ???? #sporttvportugal #SERIEAnasporttv #seriea #ACMilan #ACFFiorentina pic.twitter.com/ooJ03nh8Sk
— sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2025
Depois de um início de jogo para esquecer, Sérgio Conceição não demorou muito a responder e lançou João Félix para aquecimento. Dentro de campo, a equipa milanesa esteve perto de reduzir, mas Abraham acabou por chegar tarde a um cruzamento de Rafael Leão (19′). No lance seguinte, Maignan impediu o golo de Gudmundsson (21′) e, na resposta, o avançado inglês recebeu a bola longe da baliza, ultrapassou um opositor, combinou com Pulisic e, já dentro da área, fez o 1-2 (23′). Depois do golo, o português manteve a alteração que tinha preparada e colocou Luka Jovic no lugar de Musah. O jogo acalmou e, até ao intervalo, Luca Ranieri ainda dilatou a vantagem com um golaço, mas o lance acabou anulado por falta antes do remate (43′).
Golaço de Tammy Abraham na busca pelo empate ????#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #seriea #ACMilan #ACFFiorentina pic.twitter.com/NT02yBR78J
— sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2025
Na etapa complementar, o Milan apresentou-se bem melhor e começou a apertar a baliza da viola. Na primeira ocasião, Abraham apareceu a cabecear dentro da área, mas David de Gea travou o remate com uma grande intervenção (52′). Essa acabou por ser a última mostra do inglês, que se lesionou e foi rendido por Santiago Giménez. Logo a seguir à alteração, Reijnders atirou rasteiro para defesa de De Gea, na recarga Pulisic rematou à queima-roupa para nova intervenção do espanhol e, na sequência do lance, Giménez falhou a baliza (56′). Raffaele Palladino respondeu com as entradas do ex-Benfica e Sp. Braga Cher Ndour e Lucas Beltrán, e a Fiorentina melhorou no ataque, obrigando Maignan a sair rapidamente da baliza para negar o golo ao avançado argentino (63′).
No ataque seguinte, Fofana endossou a bola para o ataque, à procura de Giménez, o mexicano não chegou a bola, mas acabou por arrastar os centrais, deixando Jovic isolado que, perante a saída de De Gea, rematou cruzado para o empate (64′). Na resposta, Moise Kean apareceu isolado, tentou o remate colocado, mas Maignan voou para impedir o golo (69′). Pouco depois foi a vez de De Gea voltar a aparecer, com uma grande mancha a remate de Theo (74′) e a sair rapidamente da baliza para cortar um lance de perigo de Santiago Giménez (77′). O mexicano lesionou-se no lance seguinte e foi rendido por João Félix, numa fase em que Warren Bondo e Samuel Chukwueze também entraram.
Jović empata o jogo ???? #sporttvportugal #SERIEAnasporttv #seriea #ACMilan #ACFFiorentina pic.twitter.com/0sHQWgy1U3
— sport tv (@sporttvportugal) April 5, 2025
Já na fase final, Kean teve na cabeça o golo da vitória ao surgir completamente sozinho na pequena área, mas atirou para defesa de Maignan (83′). Na sequência da jogada, Theo Hernández apareceu com perigo à entrada da área viola, só que o remate saiu por cima (84′). A Fiorentina ainda voltou a introduzir na baliza de Maignan, com mais um golaço, dessa vez de Dodô, mas o lance voltou a ser anulado, por fora de jogo (89′). Na compensação, Palladino foi expulso e o resultado não sofreu mais alterações, com Milan a resgatar um ponto num final atípico (2-2). Assim, a equipa de Conceição somou o terceiro jogo seguido sem vencer e atrasou-se na luta pela Europa, estando em nono com 47 pontos. A Fiorentina subiu, à condição, ao sexto lugar, com 54 pontos.
A spirited fightback and it ends level ⚖️#MilanFiorentina #SempreMilan
Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/c9H18SiWo2
— AC Milan (@acmilan) April 5, 2025