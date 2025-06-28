Anjos vs Joana Marques: só nas ilustrações de Teresa Dias Costa é possível ver o que se passa em tribunal

Quando chega ao tribunal para o início de um julgamento, Teresa Dias Costa não costuma ter um lugar reservado para ela. Foi assim nos trabalhos anteriores e também no julgamento que opõe a dupla de cantores Anjos à humorista Joana Marques — os primeiros pedem uma indemnização de mais de um milhão de euros devido a um vídeo satírico que a segunda fez com uma atuação dos irmãos Nélson e Sérgio Rosado.

“Mandámos um email, mas não chegámos a obter resposta, portanto tive de me desenrascar”, conta a ilustradora que tem estado a fazer o live sketching (desenhando ao vivo e ao minuto) do caso para o Observador.

Nas sessões, que começaram a 17 de junho, em Lisboa, não é permitido fazer vídeos ou tirar fotografias, por isso Teresa sente “algum gozo ter esta espécie de segredo para contar a toda a gente”. “Estou neste sítio [tribunal] e tenho de tentar comunicar da melhor maneira que eu puder qual é que é o ambiente do que se está a viver ali.”

Começa por tentar perceber qual é a atitude do juiz, se se sente ou não à vontade com ela na sala. “Quanto mais eu for invisível, mais funciona a meu favor. Neste julgamento fui falar com o oficial de justiça e perguntei se era possível, em vez de estar sentada nas últimas filas onde está a imprensa, ficar sentada no primeiro banco da frente. É onde normalmente estão as testemunhas, mas tem estado vazio.”

A cada sessão espera pela vez de entrar na sala, como qualquer cidadão que queira assistir, mas no tribunal já todos sabem o que vai fazer. “Já ninguém leva a mal que eu, a meio das sessões, me vá sentando numa ponta ou na outra da sala para ver diferentes pormenores.”

Fazer ilustrações ao vivo e ao minuto num julgamento não é uma novidade para Teresa Dias Costa. Já o tinha feito nos julgamentos de Diana Fialho [em 2019 condenada por matar a mãe adotiva], Rosa Grilo [condenada em 2023 pelo homicídio do marido] e do caso BES [que começou no final de 2024].

No caso de Rosa Grilo, a arguida escolheu ser julgada por um júri, e não pela juíza. “Houve um grupo de pessoas que foram chamadas para ter uma opinião sobre aquilo que ela tinha feito, mas que não deviam ser fotografadas obviamente para preservar a sua segurança e a sua privacidade. Eu não ia lá para desenhar a cara daquelas pessoas, mas nós queríamos representar, de alguma maneira, este julgamento de um homicídio que estava a ser à americana, com este grupo todo de pessoas que iam tomar uma decisão importante sobre um caso que era polémico.”

No julgamento que coloca frente a frente Anjos e Joana Marques — e que recomeça na segunda-feira, 30 de junho —, as testemunhas encaram o juiz e sentam-se de costas para a ela e para a restante sala. “As pessoas não se sentem muito incomodadas com o meu trabalho, neste caso mal percebem. Contudo, no julgamento do BES tive até reações muito positivas. Os advogados iam falando comigo durante os intervalos, iam comentando, queriam ver. Houve um ou dois que chegaram a dar-me os cartões deles para lhes poder mandar os desenhos que eu tinha feito.”

A quantidade de desenhos que faz numa sessão não está delineada à partida, mas saber exatamente quantas testemunhas vão depor ajuda a estruturar um plano. “No segundo dia do julgamento dos Anjos contra a Joana Marques, nós sabíamos que as esposas deles iam falar, mas que também ia falar a produtora musical e ia falar um dos representantes de uma farmacêutica que tinha cancelado um contrato de patrocínio com eles, etc. Desses aí, eu sabia à partida a quais é que daria prioridade se fosse preciso escolher.”

Teresa encara o live sketching como uma notícia. “Começo pelo esqueleto. Se tiver de comunicar só uma linha, qual será? As silhuetas das pessoas. Depois consigo dar ambiente? Procuro as sombras e a luz. Passo para a cor: onde estão os padrões, etc. Vou construindo o desenho assim.”