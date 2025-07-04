Benfica e Federação Portuguesa de Futebol (FPF) continuam institucionalmente de costas voltadas. No dia que marca o início da nova época no futebol profissional, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu castigar os encarnados com um jogo à porta fechada no Estádio da Luz. Em causa está o comportamento incorreto dos seus adeptos no último clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão (4-1), que furaram a rede da caixa de segurança e atiraram engenhos pirotécnicos para os setores ocupados por adeptos dos dragões.

Em comunicado, o clube presidido por Rui Costa garantiu que vai recorrer da decisão e voltou a deixar duras críticas ao organismo presidido por Pedro Proença. “O Sport Lisboa e Benfica informa que foi condenado a um jogo de interdição do Estádio da Luz no decurso da partida FC Porto-Benfica do dia 6 de abril de 2025, a contar para a 28.ª jornada do Campeonato. O clube considera esta decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol inapropriada, injusta e totalmente injustificada, pelo que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, numa ação acompanhada de procedimento cautelar por forma a suspender os efeitos desta decisão”, escreveram as águias.

De recordar que, esta quinta-feira, o Benfica também tinha sido visado pelo Conselho de Disciplina da FPF, embora em relação ao dérbi com o Sporting, no Estádio da Luz. Devido à invasão do adepto no final da partida, os encarnados terão de pagar uma multa de 15.300 euros.