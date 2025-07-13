O argentino Lionel Messi somou no sábado o quinto ‘bis’ consecutivo da Liga norte-americana de futebol (MLS), garantindo a vitória do Inter Miami na receção ao Nashville.

O capitão do ‘onze’ de Javier Mascherano inaugurou o marcador aos 17 minutos, na transformação de um livre direto, o 69.º da carreira, e fixou o resultado aos 62, depois de intercetar um passe do guarda-redes Joe Willis e fintá-lo.

Pelo meio, o alemão Hany Mukhtar, que passou pelo Benfica em 2014/15, ainda restabeleceu a igualdade, de cabeça, aos 48 minutos.

Messi, que antes do Mundial de clubes marcara dois golos nas receções a CF Montreal (4-2) e Columbus Crew (5-1) e, já depois, fizera o mesmo no reduto dos canadianos (4-1) e do New England Revolution (2-1), marcou dois golos pelo quinto jogo seguido — nunca ninguém tinha logrado quatro – e faturou pelo sexto.

Na presente edição da MLS, o argentino passou a contar 16 golos, sendo o melhor marcador da prova, e ainda seis assistências, em 16 jogos, para um total de 22 tentos e seis passes para golo em 2025, em 29 jogos. Na carreira como sénior, são já 899 golos e 398 assistências, em 1.167 encontros.

O quinto ‘bis’ seguido de Messi na prova selou o quinto triunfo consecutivo ao Inter Miami, quinto na Conferência Este, com 38 pontos, em 19 jogos, numa tabela liderar por Cincinnati, com 43, mas já em 22 encontros.

Nashville, que não perdia na MLS há 12 jogos (oito vitórias e quatro empates) é terceiro, com 41 pontos, em 22 jogos.