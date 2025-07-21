Morreu este domingo, 20 de julho, a cantora brasileira Preta Gil, aos 50 anos. A filha de Gilberto Gil lutava contra um cancro desde janeiro de 2023 e nas últimas semanas estava nos Estados Unidos da América a tentar um tratamento experimental.

A cantora recebeu o diagnóstico de cancro no intestino em janeiro de 2023, mas chegou a anunciar que estava em remissão depois de uma cirurgia e tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Contudo, em agosto de 2024, Preta Gil revelou que o cancro havia voltado, com metástase em várias partes do corpo. Em dezembro, a artista brasileira passou por uma cirurgia de mais de 18 horas para a retirada de tumores, e em maio de 2025 viajou para os EUA em busca de tratamentos experimentais para a doença. A última partilha nas redes sociais é de há sete dias, quando Preta Gil aparece num vídeo com amigos em Nova Iorque, onde recebia o tratamento.

Preta Gil é a quarta filha do cantor Gilberto Gil, da relação com Sandra Gadelha. Preta Gil lançou seu primeiro álbum, “Prêt-à-porter”, em 2003, quando o seu pai era ministro da Cultura do primeiro governo Lula. Paralelamente à música, a artista participou de novelas na Record e na Globo, como Cheias de Charme, de 2012. Preta Gil também era vista como um símbolo da comunidade LGBTQIA+, tendo um bloco de carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo chamado Bloco da Preta.

A cantora era mãe de Francisco, de 29 anos, da relação com o ator Otávio Muller, e tinha uma neta, Sol de Maria, de 9 anos.

Nas redes sociais, o pai da cantora, Gilberto Gil, pediu “compreensão” neste “momento difícil”, informando que estão a ser tratados todos os “procedimentos para a repatriação ao Brasil” — já que Preta Gil se encontrava em Nova Iorque. O músico escreve que “assim que possível” serão divulgadas “informações sobre as despedidas”.

Artistas brasileiros reagem: “Hoje o Brasil ficou mais silencioso”

Multiplicam-se as reações à morte da cantora, sobretudo no meio artístico brasileiro. A atriz Carolina Dieckmmann, amiga de Preta Gil que estava, inclusivamente, com ela nos Estados Unidos, também partilhou algumas palavras. “Não sei o que dizer… Estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você”, escreveu.

A atriz Cláudia Raia também recorreu ao Instagram para dizer como “hoje o Brasil ficou mais silencioso”. “Calou-se uma voz que não era só canto, era grito, era abraço, era luta, era cura. Preta Gil partiu. Mas sua luz, essa não parte nunca”, começou por escrever num longo texto que dedicou à artista.

“Minha amiga, muitas vezes meu norte sem nem saber. Que falta você vai fazer. Que perda horrível é te perder. Te amo para sempre”, partilhou a atriz Cléo Pires.

O cantor Pedro Sampaio, que estava a atuar no festiva Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, também publicou uma fotografia com Preta Gil nas histórias do Instagram. “Eterna seja sua mensagem. Eterna seja sua coragem”, legendou. “Obrigado, Preta”.

Notícia atualizada dia 21 de julho com reações de artistas à morte da cantora