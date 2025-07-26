A judoca portuguesa Bárbara Timo foi eliminada este sábado ao primeiro combate da categoria de -70 kg do Grand Slam de Ulaanbaatar, perdendo frente à japonesa Utana Terada.

A nipónica, 44.ª do ranking mundial, que viria a ganhar a final, foi mais forte que a adversária lusa, a quem venceu por ippon.

Domingo, no terceiro e último dia do Grand Slam a decorrer na Mongólia, entra em cena a medalhada olímpica Patrícia Sampaio, em -78 kg.

Patrícia Sampaio, terceira do ranking mundial, é a judoca mais forte em competição e começa a prova apenas na segunda ronda, frente à vencedora do combate entre a russa Aleksandra Babintseva e a mongol Dulamsuren Ailtguibaatar.