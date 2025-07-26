O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, da 13.ª ronda da temporada, que vai ser disputado no domingo.
Norris, terceiro na corrida sprint disputada esta manhã, fez a sua melhor volta em 1.40,562 minutos, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, por 0,085 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 0,338.
“Foi uma volta decente e estou contente. O carro tem ‘voado’ ao longo do fim de semana: O Oscar [Piastri] também e temos estado a apoiar-nos”, frisou Norris.
Já o líder do Mundial, admitiu que ficar em segundo lugar “foi dececionante”.
“A segunda volta estava a correr bem. São pequenas margens e não é um mau lugar para começar”, anotou.
Piastri não conseguiu melhorar o tempo da primeira tentativa e teve de se contentar com o segundo posto mas ficou a salvo do ataque final de Charles Leclerc, que roubou o terceiro ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull).
“Estou muito contente. É muito estranho dizer isso porque estamos a três décimas e no terceiro lugar mas pensámos que estaríamos mais atrás”, frisou o monegasco da Ferrari.
Max Verstappen, que venceu a sprint, foi o quarto, na frente do tailandês Alexander Albon (Williams).
Uma das surpresas do dia foi o 16.º lugar do britânico Lewis Hamilton, no segundo Ferrari, que teve a sua volta eliminada por ter excedido os limites de pista.
Esta foi a 13.ª pole position da carreira de Lando Norris, a quarta esta temporada, depois das conseguidas na Austrália, no Mónaco e na Áustria.
Oscar Piastri lidera o Mundial com nove pontos de avanço para Lando Norris.
No domingo vai ser disputada a corrida principal.