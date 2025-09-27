Do golfe ao padel: duas marcas portuguesas que levam o estilo para os campos (e para as ruas)

Matize é a combinação dos três sócios, no nome e não só. A experiência de 15 anos de Marcos na indústria da moda — incluindo passagens por marcas da Sonae, Parfois ou Farfetch — juntou-se à expertise de Tiago como professor de golfe e a vivência de José na indústria têxtil nos EUA para desenvolver as polos e T-shirts em cores sóbrias e padrões inspirados no golfe das décadas de 1980 e 1990, em algodão orgânico e poliéster reciclado, com produção 100% portuguesa. Mas o mercado mais forte está lá fora, com 50% das vendas destinadas a países do centro e norte da Europa, 40% para os EUA e 10% entre Portugal e Espanha. Além da venda direta ao consumidor final, seja online ou em pontos de venda (e aqui estão incluídas não só lojas de desporto, mas de lifestyle em geral), a marca aposta na customização de peças para clubes e eventos.

“Há cada vez mais jogadores de golfe de faixas etárias mais baixas, entre os 25 e os 45, que é onde nós nos posicionamos”, diz Marcos, que afirma que o seu público quer peças com as quais “possa fazer uma simbiose entre o golfe, mas depois quer beber uma cerveja no final do dia, ou até estar com a família”. A campanha da marca transparece a ideia de que “é mais uma questão de estilo do que de idade”, ao vestir modelos na casa dos 30 anos e na casa dos 60 anos com as mesmas peças, e fazer fotografias numa casa senhorial centenária em Penafiel. Para 2026 está prevista uma parceria com outras duas marcas portuguesas ligadas ao surf e ao padel, e nos próximos anos a intenção é expandir na Europa. “Entre 3 a 5 anos queremos ser das marcas mais reconhecidas a nível europeu”.

Padel feminino com classe

Viviane Rocha, Teresa Pinto Basto e Inês Sarrail também se tornaram amigas no campo, mas de padel. “Era assim uma coisa muito leve, uma vez por semana. Quase que haviam doze vagas e nós um minuto antes estávamos todas a olhar para o telemóvel a ver quais é que entravam. E depois bebíamos café, tomávamos um pequeno almoço a seguir e aquilo promovia a amizade“, recorda Teresa ao Observador. As três uniram-se pelo padel há quase 10 anos, mas foi só há pouco mais de um ano que arrancaram com a Piiiton — cujo nome tem os três is presentes nos nomes delas, e graficamente representam três pessoas. “Estávamos à mesa e a tentar escolher um nome, e decidimos ter um bicho associado à nossa marca, e achámos que o que nos identificaria melhor seria uma cobra. Achamos a cobra elegante, feminina, com curvas, imponente, e também achamos graça à irreverência da cobra, à dualidade, e nós somos um bocadinho irreverentes. E depois sugeriram alguns nomes de cobras, nomeadamente a píton. A fonética também seduziu-nos logo à partida.”