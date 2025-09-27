Quando faltar inspiração, que nunca falte a atitude de Luis (a crónica do Estoril-Sporting)

Uma semana “limpa” de trabalho, uma semana “um pouco enganadora” para Rui Borges. Depois da vitória com o Moreirense, que começou a traduzir-se apenas no último quarto de hora mas que teve (com uma boa margem) os melhores indicadores da equipa no plano ofensivo, o Sporting teve cinco dias de paragem até ao encontro no Estoril, que começava uma série de três partidas numa semana que teria a deslocação a Nápoles e uma receção ao Sp. Braga. No entanto, nem isso trazia especial regozijo ao técnico verde e branco, que se mostrava tranquilo com a partida na Amoreira por aquilo que a equipa tinha feito até ao momento mas ciente das dificuldades que iria encontrar numa noite onde nem mesmo o tempo parecia querer ajudar.

“Preocupa-me apenas e só o Sporting nestas semanas mais intensas de jogos, de três em três dias. Deixa-me confiante olhar para a equipa e ver que a resposta tem sido fantástica. Estou tranquilo e confiante no que poderemos apresentar ao longo dos jogos. Sinto-os todos ligados, sabem que a qualquer momento podem ser solução. Nestas semanas também temos de descansar para o que aí vem. Dá sempre para trabalhar algumas coisas mas felizmente estou num grande clube, a estrutura é fantástica. Mais dia, menos dia, dá sempre para trabalharmos de formas diferentes. Há sempre tempo para treinar algo, também dentro da minha evolução como treinador. Deu para treinar muito”, apontara Rui Borges, entre elogios ao Estoril.

????É a segunda vez nesta temporada que o ????Sporting não sofre golos fora de casa:

V 0-1 Estoril, jornada 7

V 0-2 Casa Pia, jornada 1 pic.twitter.com/PpeCvWZxcc — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

????Sporting volta a vencer sem sofrer golos em jornadas consecutivas, o que não acontecia desde a 2.ª jornada da ????????Liga Betclic 2025/26:

????Moreirense, Estoril

????Casa Pia, FC Arouca pic.twitter.com/1yZjjMwSlr — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

“É uma equipa que gosta de ter bola, pressionante, que gosta de se impor. A jogar em casa torna-se mais perigosa. Tem bons jogadores. Não tem conseguido traduzir as oportunidades que tem tido nos jogos, cria muito, é das que tem mais posse de bola, também gosta de valorizar o jogo. Não podemos deixar que ganhem confiança, será difícil. Esperamos que o tempo ajude porque ali o vento pode prejudicar”, comentara sobre uma formação canarinha que chegava com apenas uma vitória e cinco pontos em seis jogos no Campeonato.

????Primeira vez que o ????Sporting conquista 4 vitórias consecutivas nesta temporada. Os leões registam 7 triunfos em 9 partidas em 2025/26 pic.twitter.com/o9y9msb7RG — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

Em paralelo, Rui Borges abordou também aquilo que tem sido o rendimento de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, os dois grandes desequilibradores não só do Sporting mas do próprio Campeonato de acordo com as estatísticas individuais. “Estou satisfeito com a resposta que a equipa tem dado em todos os jogos mas há sempre margem para melhorar, não podemos baixar o que temos conseguido e termos a ambição de nos tornarmos melhores do que temos conseguido. Temos de ir sempre atrás de mais e melhor, esta equipa tem feito isso. O Pote e o Trincão são dois jogadores preponderantes. Gosto muito de ser o treinador do Sporting e eles jogadores do Sporting. Sei que estão felizes. Estão a fazer um grande início de época, não só eles, mas todo o coletivo. Temos de continuar a crescer, para que todos tenham ainda mais preponderância, queremos ajudá-los a serem melhores”, apontou o treinador, que fintou a questão das possíveis renovações.

O ????Sporting rematou apenas duas vezes à baliza, o seu pior registo na ????????Liga Betclic 2025/26. Na jornada anteior, frente ao Moreirense, os leões tinham estabelecido um novo recorde de remates enquadrados (14). pic.twitter.com/xjnk5pmU2F — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

O ????Sporting que em 5 jornadas tinha realizado pelo menos 19 remates, nas duas últimas deslocações, Famalicão e Estoril, os leões só remataram por 9 ocasiões. pic.twitter.com/CKhLvtmUx9 — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

Se a dupla de internacionais tem sido a grande referência ofensiva do Sporting, no Estoril acabou por ter quase uma falta de comparência. Pedro Gonçalves e Francisco Trincão foram as duas principais caras de uma noite de desinspiração que atravessou todo o coletivo (Debast também foi um bom exemplo disso a nível do passe longo) apesar da boa entrada no jogo mas, no final de uma partida que não teve sequer uma chance de golo no segundo tempo, acabou por imperar a atitude de Luis Suárez: marcou, fez jogar com ações com e sem bola a combinar com os companheiros, foi incansável no trabalho na primeira zona de pressão e acabou por ser o MVP de um encontro que não deixa saudades mas que valeu para os leões pelos três pontos.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Estoril 0 – 1 Sporting ???? ◉ Não é loiro nem sueco mas, a brincar a brincar, Luis Suárez ???????? já leva 7 acções para golo em 7 jornadas, 4 delas com impacto no marcador. Hoje foi mais uma, decisiva e que prometia pouco (0.15 xG), quando o colombiano decidiu… pic.twitter.com/9k8sT6EJtj — GoalPoint (@_Goalpoint) September 27, 2025

Nos 9 primeiros jogos pelo ????Sporting, ????????Luis Suárez tem mais golos da vitória do que ????????Viktor Gyökeres:

????????Gyokëres vs Farense [F] 90' (g.p.)

????????Suárez vs Estoril [F]

????????Suárez vs Famalicão [F] pic.twitter.com/5TvDG0vSuE — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Estoril-Sporting, 0-1 7.ª jornada da Primeira Liga Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Estoril: Joel Robles; Kevin Boma, Ferro, Bacher; Ricard Sánchez (Pedro Carvalho, 34′), Holsgrove, Patrick de Paula (Lominadze, 64′), Pedro Amaral (Fabrício, 75′); João Carvalho, Rafik Guitane (Begraoui, 75′) e Alejandro Marqués (André Lacximicant, 64′) Suplentes não utilizados: Martin Turk, Antef Tsoungui, Luís Fernandes e Tiago Brito Treinador: Ian Cathro Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Fresneda, 73′), Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morita (Kochorashvili, 46′), Hjulmand; Geovany Quenda (Geny Catamo, 73′), Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Alisson, 84′) e Luis Suárez (Ioannidis, 73′) Suplentes não utilizados: João Virgínia, João Simões, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas Treinador: Rui Borges Golo: Luis Suárez (12′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Patrick de Paula (41′), Alejandro Marqués (61′), Hjulmand (64′), Geny Catamo (85′), Begraoui (86′) e Pedro Carvalho (89′)

Os primeiros minutos ficaram marcados pela dificuldades das duas equipas em assentarem jogo, quase que a perceberem o que estava preparado do lado contrário para “entrarem” depois na partida. Era essa toada que permitia olhar de outra forma para a as disposições táticas dos dois conjuntos, com o Estoril a desenhar um 3x4x3 tendo Bouma na direita e Ferro na esquerda na linha recuada e, numa primeira fase, João Carvalho e Rafik Guitane a respeitarem o lado do pé na frente, com internacional Sub-21 mais descaído sobre a direita e o francês mais na esquerda. Do lado do Sporting, o mesmo esquema, a mesma identidade e diferenças apenas nos nomes, com Rui Silva, Maxi Araújo e Morita de regresso ao onze. Seria mesmo o japonês a ter nos pés a primeira oportunidade do jogo, aparecendo ao segundo poste após canto na direita para rematar de primeira mas a rasar o poste da baliza de Robles (8′). Estava dado o mote para o crescimento leonino no jogo.

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