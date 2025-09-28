O júri da 73.ª edição do Festival de Cinema de San Sebastián, composto pelas cineastas Laura Carreira (Portugal) e Gia Coppola (EUA), pelas actrizes Zhou Dongyu (China), Lali Espósito (Argentina) e Anne-Dominique Toussaint (França), pelo actor Mark Strong (Reino Unido), e presidido pelo realizador, produtor e argumentista J.A. Bayona (Espanha), atribuiu este sábado os prémios que seguem. A estes junta-se ainda o filme Duas Vezes João Liberada, da realizadora portuguesa Paula Tomás Marques, que arrecadou uma das duas menções honrosas atribuídas.
CONCHA DE OURO
“Los Domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa
(Espanha)
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI
“Historias del buen valle”, de José Luis Guerín
(Espanha)
CONCHA DE PRATA — MELHOR REALIZAÇÃO
Joachim Lafosse por “Six jours ce printemps-là”
(Bélgica/França/Luxemburgo)
CONCHA DE PRATA — MELHOR INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL (EX-AEQUO)
Zhao Xiaohong por “Her Heart Beats in its Cage”, de Qin Xiaoyu
(China)
José Ramón Soroiz por “Maspalomas”, de Jose Mari Goenaga e Aitor Arregi
(Espanha)
CONCHA DE PRATA — MELHOR INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA
Camila Plaate em “Belén”, de Dolores Fonzi
(Argentina)
MELHOR FOTOGRAFIA
Pau Esteve Birba por “Los Tigres”, de Alberto Rodríguez
(Espanha)
MELHOR ARGUMENTO
Joachim Lafosse por “Six jours ce printemps-là”, de Joachim Lafosse
(Bélgica/França/Luxemburgo)
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