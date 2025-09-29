A galeria Madragoa, de Lisboa, vai participar na Feira de Arte Contemporânea Art Basel em Paris, que decorrerá de 23 a 26 de outubro, entre 206 galerias de 41 países e territórios, segundo a organização do certame.

A feira acontecerá no Grand Palais, no coração da capital francesa, com 29 galerias participantes pela primeira vez, e um programa de iniciativas culturais e de conversas que se espalhará por toda a capital parisiense no decurso do certame.

A Madragoa estará na secção principal — Galeries — partilhando o expositor com a galeria Dawid Radziszewski (Varsóvia/Viena) para apresentar novas obras do artista Jaime Welsh, que está a completar a residência Laurenz Stiftung, em Basileia, Suíça, segundo informação da galeria enviada à agência Lusa.

Cinco galerias do Brasil também estarão presentes, nomeadamente a Gentil Carioca (Rio de Janeiro, São Paulo), Fortes D’Aloia & Gabriel (Rio de Janeiro, São Paulo), Luisa Strina (São Paulo), Mendes Wood DM (São Paulo, Bruxelas, Paris, Nova York) e Gomide&Co (São Paulo), que irão apresentar artistas modernos e contemporâneos em várias secções da feira.

A Art Basel Paris estará estruturada em três setores de exposição: Galeries, em que os expositores apresentam toda a amplitude do seu programa curatorial, incluindo pinturas, desenhos, esculturas, instalações, fotografia, vídeo e arte digital; Emergence, dedicada a galerias e artistas emergentes, através de apresentações individuais; e Premise, que apresenta propostas curatoriais pela sua singularidade.

O certame, com direção de Clément Delépine, contará com um programa público desenvolvido em nove “locais emblemáticos” de Paris e colaborações com as indústrias criativas da cidade, incluindo o “Oh La La!”, este ano com curadoria de Loïc Prigent.

Em conjunto com o editor e diretor criativo Edward Enninful, vão ser promovidas conversas que exploram a intersecção entre arte, moda e cultura contemporânea, segundo o programa.

Está prevista uma extensa programação pública gratuita, incluindo exposições, debates, programas de conversa no Petit Palais, instalações no Jardim das Tulherias, em parceria com o Museu do Louvre, e noutras instituições culturais como o Museu Picasso e o Museu Nacional de Fotografia Europeia.

A avenida Winston-Churchill será encerrada ao trânsito e ficará aberta apenas para o público durante a feira, exibindo esculturas monumentais de artistas como Thomas Houseago, Leiko Ikemura e Wang Keping, num percurso artístico ao ar livre, entre o Petit Palais e o Grand Palais.