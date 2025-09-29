Os Ganso vão celebrar dez anos de carreira com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em março de 2026, que irá contar com “surpresas e convidados especiais”, foi esta segunda-feira anunciado.

O primeiro concerto da banda no Coliseu dos Recreios está marcado para 6 de março, de acordo com o agenciamento dos Ganso, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

O álbum mais recente do grupo, Vice Versa, do qual fazem parte os temas Fetiche fonético e Papel de jornal, foi editado no ano passado.

Vice Versa foi gravado em Paris, nos estúdios La Frete, e contou com o músico Domingos Coimbra, dos Capitão Fausto, na produção e com o produtor Anthony Cazade, que já trabalhou com bandas como Arctic Monkeys e Black Pumas, entre outros.

O alinhamento do concerto no Coliseu dos Recreios “promete extravasar o último disco dos Ganso, visitando outros hits, como Sorte a minha, Gino (O menino bolha) e Não te aborreças“.

O espetáculo contará com “convidados especiais e surpresas”, que serão entretanto anunciados.

Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre os 22 e os 35 euros.

O primeiro registo discográfico dos Ganso, o EP Costela Ofendida, foi editado em 2015, ano em que a banda se formou. Seguindo-se depois os álbuns Pá pá pá (2017) e Não tarda (2019).

Um dos temas mais populares da banda, Sorte a minha, saiu em 2022.

Os Ganso são: Luís Ricciardi, João Sala, Miguel Barreira, Gonçalo Bicudo e Diogo “Horse” Rodrigues.