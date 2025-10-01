A brasileira Sabrina Marthendal venceu a 5.ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, com a peça Pedral, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte da organização.

A atribuição do prémio faz parte da programação da iniciativa Esta Noite Grita-se, da companhia Cepa Torta, cuja 9.ª edição vai decorrer de 17 de outubro a 12 de dezembro em vários espaços de Lisboa, com extensões no Algarve, nomeadamente em Faro, numa parceria com o Teatro das Figuras, e no Centro Cultural de Lagos.

A vencedora recebe um montante de 1.000 euros, terá o texto publicado numa parceria entre a Cepa Torta e a editora Douda Correria e verá a peça integrar a programação da 9.ª edição do Esta Noite Grita-se.

A estreia da leitura do texto vencedor ocorrerá, pela primeira vez, em 6 de dezembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, repetindo no dia seguinte.

Segundo a sinopse, Pedral é sobre a “condição feminina, transgeracional”. “Numa relação metafórica entre pedras e mulheres, a autora explora, num tom poético, a história de um Pedral: testemunho vivo da história de mulheres empedradas, de emoções contidas”, acrescenta.

“É uma proposta cénica que se constrói pela via da sobreposição de vários monólogos, uns mais abstratos de dimensão poética, com recurso ao verso, outros mais concretos e narrativos, num cruzamento de histórias distintas sobre mulheres, que se vão sedimentando ao longo da obra” numa “linguagem de assinatura singular que pede para ser ouvida”, conclui.

Criado para reconhecer e promover a criação dramatúrgica de autoria feminina em língua portuguesa, o prémio destina-se a autoras com ou sem trabalhos já publicados ou apresentados publicamente e premeia anualmente uma obra inédita.

Nesta edição, o júri composto por Ana Lázaro, Inês Barahona e Mickaël de Oliveira distinguiu Pedral “pela singularidade e sensibilidade, destacando a qualidade de escrita apurada e singular, tão emotiva quanto pungente, e na qual a linguagem e o universo distinguem a dramaturga com uma assinatura única”, acrescentou a organização.

O júri decidiu ainda atribuir menções honrosas às duas outras finalistas: Ema Fonseca, com Imigrantes, e Marta Prieto, com On Board.

Sabrina Marthendal é atriz, dramaturga, professora de teatro e de fotografia visual e fotógrafa cultural e “trabalha primordialmente a partir do hibridismo entre as linguagens da cena e da imagem”, acrescenta a companhia.

Marthendal atua na cidade de Blumenau, no estado brasileiro de Santa Catarina, há 25 anos e faz parte da companhia Carona desde 2006 e da Companhia Movin desde 2019.

Para a 5.ª edição do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, a organização recebe 133 candidaturas.