A Federação Nacional da Educação, para assinalar o dia mundial da classe, vai realizar nas escolas de todo o país uma campanha para alertar para os principais problemas que continuam a afetar o sistema educativo e os seus trabalhadores.

A campanha “Em Duas Palavras” aproveita este ano o Dia Mundial do Professor, que se celebra no próximo domingo, para chamar a atenção da opinião pública para o arranque “de mais um ano letivo marcado pela repetição das mesmas dificuldades e problemas” dos anos anteriores.

A iniciativa abriu este ano o programa de celebrações da Federação Nacional da Educação (FNE) e vai decorrer em escolas do continente e das ilhas e vai prolongar-se por todo o primeiro período, “destacando semanalmente, em duas palavras, as reivindicações centrais da FNE, como “salários dignos”, “carreiras justas” ou “indisciplina zero”, inseridas em várias iniciativas.

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Professor, este ano sob o tema “Juntos pelos Professores, juntos pelo amanhã”, definido pela Internacional da Educação (IE), a FNE refere, em comunicado, que “pretende também reforçar a mensagem de que a escola é o espaço onde se concretiza a igualdade de oportunidades e onde se abre caminho para um futuro de maior justiça social, inovação e democracia”.

“Porém, este caminho não existe sem os professores e os trabalhadores da educação. São eles a força que sustenta a escola, a voz que guia os alunos e o exemplo que transforma vidas”, indica.

A federação sublinha que “não basta reconhecer o esforço ou a dedicação destes profissionais, é urgente transformar esse reconhecimento em medidas concretas” e “garantir a valorização da carreira docente, condições de trabalho dignas e estabilidade profissional que permitam recuperar, por completo, a confiança na profissão e atrair jovens para a carreira docente”.

A FNE considera que o Dia Mundial do Professor “é mais uma oportunidade para relembrar o Governo de que cortar no orçamento para a educação não é o caminho adequado”, sendo, pelo contrário, mais investimento para se alcançar uma educação de qualidade.

Entre as iniciativas da FNE e dos sindicatos que a compõem, inclui-se, além do hasteamento da bandeira “Obrigado Professor” nas escolas, o lançamento de portal online simplicare para recolha e sistematização de propostas para simplificar e desburocratizar o trabalho nas escolas e um workshop online “Ensino com Assistente Inteligente — Um apoio mágico para ensinar”, na sexta-feira.

Serão igualmente feitas reuniões e plenários em diversas escolas em conjunto com colocação de lonas em escolas de todo o país e também alguns cartazes.

A FNE afirma que “não vai desistir de procurar construir um futuro melhor e que valorize os docentes” e que será junto dos professores que o irá fazer, sublinhando que “é imperioso valorizar as carreiras, como base para a educação de qualidade que todos pretendem alcançar”.

Essa valorização deve incluir, segundo a FNE, a determinação de condições de trabalho em segurança nas escolas, incluir limites ao tempo de trabalho que é exigido aos professores, regular o desenvolvimento das carreiras, reconhecer o trabalho que é desenvolvido com empenho, incluir o direito a uma aposentação digna, à estabilidade e segurança na profissão.